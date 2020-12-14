Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 бер, 2025 12:40
А квартира кому?
Investor_K
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Додано: Сер 05 бер, 2025 16:07
Frant написав:
Любителям дорожаю 3% за рік - я рекомендую пройтись по Києву після 20-30. Проїхатись дорогами, в метро побувати.
Потім обговоримо перспективи дорожаю
Дехто вважає навпаки
https://3m2.ua/news/v-ukrayini-dorozhch ... omu-rynku/
Найдорожче, станом на кінець лютого 2025 року, коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.
iva64
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Додано: Сер 05 бер, 2025 17:57
Investor_K написав:
А квартира кому?
Громаді Києва. Спадкоємці, схоже, відсутні. Якщо немає спадкоємців, спадщина переходить до територіальної громади, яка може звернутися до суду для визнання спадщини відумерлою.
ihorkyiv
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Додано: Сер 05 бер, 2025 18:29
Investor_K написав:
А квартира кому?
Вам. Як самому безконфліктному учаснику форума.
Хомякоид
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Додано: Сер 05 бер, 2025 19:24
Wirująświatła У Києві померлу власницю 3-кімнатної квартири «видали заміж», щоб отримати спадок
Це повний цинізм і дно!! От Флайман наприклад м̶о̶р̶и̶в̶ ̶г̶о̶л̶о̶д̶о̶м̶ доглядав похилу бабусю заради всієї хати, а не койкомісця. А не оце все махінаторське.
Hotab
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