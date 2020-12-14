Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Даражай в Києві з 2003 року. Тільки чомусь ціни вторинки впали в 2,5 разів, первинки в два рази. З 2008 року по 2025. В доларах. І недобудів 25 поверхів, сотні стоять, по всьому Києву. А в гривні підйом цін, це правда.
Щось Ви берете базу порівняння не дуже, піковий 2008 рік і третій рік війни 2025. Памятаю за часи 2019-2021 київська нерухомість легко зробила х2-х3. Я тоді ще памятаю що кинув ту ідею і поїхав з Києва на батьківщину.
Frant написав:Даражай в Києві з 2003 року. Тільки чомусь ціни вторинки впали в 2,5 разів, первинки в два рази. З 2008 року по 2025. В доларах. І недобудів 25 поверхів, сотні стоять, по всьому Києву. А в гривні підйом цін, це правда.
Щось Ви берете базу порівняння не дуже, піковий 2008 рік і третій рік війни 2025. Памятаю за часи 2019-2021 київська нерухомість легко зробила х2-х3. Я тоді ще памятаю що кинув ту ідею і поїхав з Києва на батьківщину.
Вічне місто. Дехто вангує, що буде квартира "за мішок картоплі", можливло, але не довго, до наступного урожаю. Але мішок картоплі, як потенційн валюту судного дня КРЖН, потрібно тримати, може підфартить.
Так эти люди, что получают на руки 18-20тыс и не покупают такие квартиры Они оперируют наследством и какими то весьма худыми матрасами А 90тыс и выше это уже приличный новострой а не 1К хрущ без ремонта в епенях.
Так эти люди, что получают на руки 18-20тыс и не покупают такие квартиры Они оперируют наследством и какими то весьма худыми матрасами А 90тыс и выше это уже приличный новострой а не 1К хрущ без ремонта в епенях.