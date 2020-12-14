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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А квартира кому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:07

  Frant написав:Любителям дорожаю 3% за рік - я рекомендую пройтись по Києву після 20-30. Проїхатись дорогами, в метро побувати. :mrgreen:
Потім обговоримо перспективи дорожаю :mrgreen:

Дехто вважає навпаки
https://3m2.ua/news/v-ukrayini-dorozhch ... omu-rynku/
Найдорожче, станом на кінець лютого 2025 року, коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.
iva64
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 17:57

  Investor_K написав:А квартира кому?

Громаді Києва. Спадкоємці, схоже, відсутні. Якщо немає спадкоємців, спадщина переходить до територіальної громади, яка може звернутися до суду для визнання спадщини відумерлою.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:29

  Investor_K написав:А квартира кому?


Вам. Як самому безконфліктному учаснику форума. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:24

Wirująświatła

У Києві померлу власницю 3-кімнатної квартири «видали заміж», щоб отримати спадок



Це повний цинізм і дно!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Даражай в Києві з 2003 року.
Тільки чомусь ціни вторинки впали в 2,5 разів, первинки в два рази. З 2008 року по 2025. В доларах. І недобудів 25 поверхів, сотні стоять, по всьому Києву.
А в гривні підйом цін, це правда.

Щось Ви берете базу порівняння не дуже, піковий 2008 рік і третій рік війни 2025.
Памятаю за часи 2019-2021 київська нерухомість легко зробила х2-х3. Я тоді ще памятаю що кинув ту ідею і поїхав з Києва на батьківщину.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:40

  BIGor написав:
  Frant написав:Даражай в Києві з 2003 року.
Тільки чомусь ціни вторинки впали в 2,5 разів, первинки в два рази. З 2008 року по 2025. В доларах. І недобудів 25 поверхів, сотні стоять, по всьому Києву.
А в гривні підйом цін, це правда.

Щось Ви берете базу порівняння не дуже, піковий 2008 рік і третій рік війни 2025.
Памятаю за часи 2019-2021 київська нерухомість легко зробила х2-х3. Я тоді ще памятаю що кинув ту ідею і поїхав з Києва на батьківщину.

Вічне місто. Дехто вангує, що буде квартира "за мішок картоплі", можливло, але не довго, до наступного урожаю. Але мішок картоплі, як потенційн валюту судного дня КРЖН, потрібно тримати, може підфартить.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:02

  iva64 написав:
  Frant написав:Любителям дорожаю 3% за рік - я рекомендую пройтись по Києву після 20-30. Проїхатись дорогами, в метро побувати. :mrgreen:
Потім обговоримо перспективи дорожаю :mrgreen:

Дехто вважає навпаки
https://3m2.ua/news/v-ukrayini-dorozhch ... omu-rynku/
Найдорожче, станом на кінець лютого 2025 року, коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $90,2 тис.

Брєдові цифри.
Середня зп в Україні, на руки 400 дол/міс.
Пересічна квартира, за яку пересічнийи повинен працювати і нічого не купляти, і не їсти, 19 років?))) 8)
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так эти люди, что получают на руки 18-20тыс и не покупают такие квартиры
Они оперируют наследством и какими то весьма худыми матрасами
А 90тыс и выше это уже приличный новострой а не 1К хрущ без ремонта в епенях.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так эти люди, что получают на руки 18-20тыс и не покупают такие квартиры
Они оперируют наследством и какими то весьма худыми матрасами
А 90тыс и выше это уже приличный новострой а не 1К хрущ без ремонта в епенях.
барабашов
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