Додано: Суб 08 бер, 2025 22:21

Господар Вельзевула написав: А зачем "мисто квитив" если оно тоже в жопе? А зачем "мисто квитив" если оно тоже в жопе?

Господар Вельзевула написав: Тяжело понимать логику арендатора. Тяжело понимать логику арендатора.

а варшавский зачем? и кстати варшавский бетону насоветовал я в 2022 когда цена готового но без документов была 850уе. За такую цену я и себе бы взял. жопа/не жопа какая разница? есть ROI если для аренды, есть свои предпочтения если для себя. Например в радиусе 2км от меня находится все что мне нужно, лес, 2 парка, набережная, где то 8 супермаркетов, мэрия, точки выдачи розетка/эпицентр, пару нотариусов, 5 ресторанов. Почтомат НП на 1м этаже. Пицерия через 250 метров. Мне и нафиг не надо что то дорогое, пусть даже на Грушевского, но где рядом этого всего нет.у каждого своя логика. В среднем хотят что то приличное за мало денег.