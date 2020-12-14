Не всі локації на лівому гірші всіх локацій на правому.Господар Вельзевула написав:Вопрос- почему Грейт на чирик дороже Варшавского, если это левый и в аренде они одинаково?
Чисто з моєї точки зору локація Грейта набагато краща
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Додано: Суб 08 бер, 2025 21:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не всі локації на лівому гірші всіх локацій на правому.
Чисто з моєї точки зору локація Грейта набагато краща
Додано: Суб 08 бер, 2025 21:45
Можно лично вас попросить ткнуть меня носом еще в пару ЖК перспективных под аренду не дороже 70кУе за 40-50м2 ? Через неделю еду смотреть но кроме варшавского и грейта ничего в упор не вижу. Нужно как бы оптимальное сочетание цена-качество, смущает что у обоих моих вариантов метро вблизи нет ( писали что метро важно для аренды)
Додано: Суб 08 бер, 2025 21:49
метро важливо для безконячних, думаю, що то не ваша ЦА
Додано: Суб 08 бер, 2025 21:51
Паркові озера 2 і Новий Автограф дивився. Пристойно.
Метро недалеко. Особливо ПО-2 .
У мене інші запити по метрам , я для себе що треба по метрам і плануванню не знайшов там.
Начебто я в ЧС, та і пофіг, кому гірше 😅
Додано: Суб 08 бер, 2025 21:52
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:06
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:10
Я никогда и никого не добавляю в черный список.
Но за труды и вам спасибо.
А зачем "мисто квитив" если оно тоже в жопе?
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:18
метро важливо для безконячних, думаю, що то не ваша ЦА[/quote]
Вы исходите что если я хочу 500 за аренду то у них обязательно есть авто и желание ним ездить? Тяжело понимать логику арендатора.
А того кто сдает-еще тяжелее. Покурил ветку аренды с нуля-прикололся. С того,как оценивают арендаторов.
Мне как бы хата надо будет на полгодика- ну пацанов пару вселить на время ремонта, вполне адекватных, и сам тоже буду там жить.Представляю что запоют лендлорды-галимые стройбаны,испортят ремонт, будут бухать-курить-блядй водить.
Это мне бабушатник светит,я так понимаю? Нормальные не впустят? Или готовиться жить на объекте?
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:21
а варшавский зачем? и кстати варшавский бетону насоветовал я в 2022 когда цена готового но без документов была 850уе. За такую цену я и себе бы взял. жопа/не жопа какая разница? есть ROI если для аренды, есть свои предпочтения если для себя. Например в радиусе 2км от меня находится все что мне нужно, лес, 2 парка, набережная, где то 8 супермаркетов, мэрия, точки выдачи розетка/эпицентр, пару нотариусов, 5 ресторанов. Почтомат НП на 1м этаже. Пицерия через 250 метров. Мне и нафиг не надо что то дорогое, пусть даже на Грушевского, но где рядом этого всего нет.
у каждого своя логика. В среднем хотят что то приличное за мало денег. Большая привязка к дет.саду/школе.
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