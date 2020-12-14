Додано: Суб 08 бер, 2025 23:33

Wirująświatła написав: я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре. Господар Вельзевула написав: Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун. я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.

я не писал 650. Мне нужно 500 с одной.По ОЛХ вилка от 19 (одна) до 23-25(все остальные).Как прочувствовать? Никак по людски,это понятно. Это жить нужно годами,работать что бы знать. Поеду глазами посмотрю, ауру прочувствую- все равно кроме советов и этого метода ничего другого нет.Опять же 2*70=140 и это будут овервысокие этажи,что я не хотел бы. А Варшавский типа есть 4-6 этажи по 56*2=112. Разница как бы есть.Но я понимаю что там очень много продают,невероятно много,и это пугает.Такое ощущение,что весь Варшавский тупо перепродают, будет ли там спрос-хз.Самый жир у нас. Па 60 Барто,под боком ,круче некуда, заехать поменять лампочку или дать пинка-вообще не вопрос, так блин фронт рядом.А если бы не фронт то в гробу бы я видел это лендлордство с таким мизерным выхлопом,просто позор."наша песня хороша-начинай сначала"Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.