Додано: Нед 09 бер, 2025 01:21

Господар Вельзевула написав: Это жить нужно годами,работать что бы знать Это жить нужно годами,работать что бы знать

Господар Вельзевула написав: Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая. Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.

на поскоте я за 3 дня понял что район гавно, а квартиру уже снял. потратил ещё месяц найти вариант в р-не 16й фонтана. Там тоже были свои приколы но район мне зашёл. По другим местам аналогично 2-3 дня хватало. разве что кроме школ/больниц/поликлиник (туда без повода не пойдёшь, а само наличие - ни о чём, надо "прочувствовать" на шкуре отношение к себе)давно не смотрел цены. аренду поглядываю одним глазом. В Киеве строится несколько крупных жк, кроме варшавского 1-2-3 еще свитлопарк и на левом берегу есть. Тут нарисовывается 2 варианта - либо хрущи и плохие локации будут сдавать "бесплатно" (за 5-8к) либо будет оно всё пустовать то что 12+ готовое с ремонтом долго и нудно. Птамуш столько не надо.такой пример топовая проблема моего жк - паркоместа, до войны после 21 не то что на закрытой территории а в радиусе 300 м попробуй найди место. Сейчас легко и пожалуйста. По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.