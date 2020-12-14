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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:32
Господар Вельзевула написав:
Варшавский по цене аренды одинаковая с Грейт, при стоимости входа на чирик дешевле.
я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.
Господар Вельзевула написав:
Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации
как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 08 бер, 2025 23:33
Wirująświatła написав:
я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.
Господар Вельзевула написав:
Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации
как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.
я не писал 650. Мне нужно 500 с одной.По ОЛХ вилка от 19 (одна) до 23-25(все остальные).
Как прочувствовать? Никак по людски,это понятно. Это жить нужно годами,работать что бы знать. Поеду глазами посмотрю, ауру прочувствую- все равно кроме советов и этого метода ничего другого нет.
Опять же 2*70=140 и это будут овервысокие этажи,что я не хотел бы. А Варшавский типа есть 4-6 этажи по 56*2=112. Разница как бы есть.
Но я понимаю что там очень много продают,невероятно много,и это пугает.Такое ощущение,что весь Варшавский тупо перепродают, будет ли там спрос-хз.
Самый жир у нас. Па 60 Барто,под боком ,круче некуда, заехать поменять лампочку или дать пинка-вообще не вопрос, так блин фронт рядом.
А если бы не фронт то в гробу бы я видел это лендлордство с таким мизерным выхлопом,просто позор.
"наша песня хороша-начинай сначала"
Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:21
Господар Вельзевула написав:
Это жить нужно годами,работать что бы знать
на поскоте я за 3 дня понял что район гавно, а квартиру уже снял. потратил ещё месяц найти вариант в р-не 16й фонтана. Там тоже были свои приколы но район мне зашёл. По другим местам аналогично 2-3 дня хватало. разве что кроме школ/больниц/поликлиник (туда без повода не пойдёшь, а само наличие - ни о чём, надо "прочувствовать" на шкуре отношение к себе)
Господар Вельзевула написав:
Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.
давно не смотрел цены. аренду поглядываю одним глазом. В Киеве строится несколько крупных жк, кроме варшавского 1-2-3 еще свитлопарк и на левом берегу есть. Тут нарисовывается 2 варианта - либо хрущи и плохие локации будут сдавать "бесплатно" (за 5-8к) либо будет оно всё пустовать то что 12+ готовое с ремонтом долго и нудно. Птамуш столько не надо.
такой пример топовая проблема моего жк - паркоместа, до войны после 21 не то что на закрытой территории а в радиусе 300 м попробуй найди место. Сейчас легко и пожалуйста. По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:32
Wirująświatła написав:
Птамуш столько не надо.
такой пример топовая проблема моего жк - паркоместа, до войны после 21 не то что на закрытой территории а в радиусе 300 м попробуй найди место. Сейчас легко и пожалуйста. По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.
Есть такое дело. И чем дальше в лес-тем толще парагвайцы. Но съезжу посмотрю, делать все равно особо нечего. Наши днепряне с восторгом рассказывают как у вас "кипит жизнь" -инфа от января 2025 от рождества христова.
все познается в сравнении,видимо.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:37
Господар Вельзевула написав:
Наши днепряне с восторгом рассказывают как у вас "кипит жизнь" -инфа от января 2025 от рождества христова.
все познается в сравнении,видимо.
не забудьте рассказать про впечатления)
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Wirująświatła
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