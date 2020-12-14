Додано: Нед 09 бер, 2025 07:22

Тут нарисовывается 2 варианта - либо хрущи и плохие локации будут сдавать "бесплатно" (за 5-8к) либо будет оно всё пустовать то что 12+ готовое с ремонтом долго и нудно. Птамуш столько не надо.





Коли (якщо) таке станеться, тоді і ціни на квартири КРЖН полетять вниз (по Франту). Така прибутковість нікому не буду цікава, на відміну від сьогоднішніх 5-7% (хай не зовсім чистих) у доларі.Сам поки що розгляд варіантів вчергове припинив. І важко це робити дистанційно, і нема впевненості, що додаткове яйце треба відкладати саме в Києві. Одне вже тухне в Херсоні, і перспектив у нього мало найближчі років 3-5.Київське поки свіже. Але все ж третє (найрезервніше) хай мабуть буде на теплих морях. Де саме - ще питання. А далі життя покаже де жити: весь світ не може бути у вогні, якісь локації будуть безпечні.Огляд заробітків цивільних українських авіакомпаній на ринку третіх країн :В 2024 році в Сомалі український Мі8 після вимушеної посадки (невелика технічна несправність) був обстріляний і спалений , екіпаж в заручниках , і досі там перебуває.Місяць тому в іншій країні Африки на злеті український Ан26 викотився і повністю вийшов з ладу, не підлягає відновленню. Екіпаж цілийНа днях Мі8 обстріляний на землі, бортпровідника вбито, пілоти поранені.Про періодичні втрати машин іншими країнами (Бангладеш, Пакистан та інші) я не згадую, майже щомісячна хтось йде з дистанції.