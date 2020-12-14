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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:32
Господар Вельзевула написав:
Варшавский по цене аренды одинаковая с Грейт, при стоимости входа на чирик дешевле.
я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.
Господар Вельзевула написав:
Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации
как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 08 бер, 2025 23:33
Wirująświatła написав:
я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.
Господар Вельзевула написав:
Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации
как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.
я не писал 650. Мне нужно 500 с одной.По ОЛХ вилка от 19 (одна) до 23-25(все остальные).
Как прочувствовать? Никак по людски,это понятно. Это жить нужно годами,работать что бы знать. Поеду глазами посмотрю, ауру прочувствую- все равно кроме советов и этого метода ничего другого нет.
Опять же 2*70=140 и это будут овервысокие этажи,что я не хотел бы. А Варшавский типа есть 4-6 этажи по 56*2=112. Разница как бы есть.
Но я понимаю что там очень много продают,невероятно много,и это пугает.Такое ощущение,что весь Варшавский тупо перепродают, будет ли там спрос-хз.
Самый жир у нас. Па 60 Барто,под боком ,круче некуда, заехать поменять лампочку или дать пинка-вообще не вопрос, так блин фронт рядом.
А если бы не фронт то в гробу бы я видел это лендлордство с таким мизерным выхлопом,просто позор.
"наша песня хороша-начинай сначала"
Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:21
Господар Вельзевула написав:
Это жить нужно годами,работать что бы знать
на поскоте я за 3 дня понял что район гавно, а квартиру уже снял. потратил ещё месяц найти вариант в р-не 16й фонтана. Там тоже были свои приколы но район мне зашёл. По другим местам аналогично 2-3 дня хватало. разве что кроме школ/больниц/поликлиник (туда без повода не пойдёшь, а само наличие - ни о чём, надо "прочувствовать" на шкуре отношение к себе)
Господар Вельзевула написав:
Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.
давно не смотрел цены. аренду поглядываю одним глазом. В Киеве строится несколько крупных жк, кроме варшавского 1-2-3 еще свитлопарк и на левом берегу есть. Тут нарисовывается 2 варианта - либо хрущи и плохие локации будут сдавать "бесплатно" (за 5-8к) либо будет оно всё пустовать то что 12+ готовое с ремонтом долго и нудно. Птамуш столько не надо.
такой пример топовая проблема моего жк - паркоместа, до войны после 21 не то что на закрытой территории а в радиусе 300 м попробуй найди место. Сейчас легко и пожалуйста. По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:32
Wirująświatła написав:
Птамуш столько не надо.
такой пример топовая проблема моего жк - паркоместа, до войны после 21 не то что на закрытой территории а в радиусе 300 м попробуй найди место. Сейчас легко и пожалуйста. По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.
Есть такое дело. И чем дальше в лес-тем толще парагвайцы. Но съезжу посмотрю, делать все равно особо нечего. Наши днепряне с восторгом рассказывают как у вас "кипит жизнь" -инфа от января 2025 от рождества христова.
все познается в сравнении,видимо.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:37
Господар Вельзевула написав:
Наши днепряне с восторгом рассказывают как у вас "кипит жизнь" -инфа от января 2025 от рождества христова.
все познается в сравнении,видимо.
не забудьте рассказать про впечатления)
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Додано: Нед 09 бер, 2025 07:22
Wirująświatła
Тут нарисовывается 2 варианта - либо хрущи и плохие локации будут сдавать "бесплатно" (за 5-8к) либо будет оно всё пустовать то что 12+ готовое с ремонтом долго и нудно. Птамуш столько не надо.
Коли (якщо) таке станеться, тоді і ціни на квартири КРЖН полетять вниз (по Франту). Така прибутковість нікому не буду цікава, на відміну від сьогоднішніх 5-7% (хай не зовсім чистих) у доларі.
Сам поки що розгляд варіантів вчергове припинив. І важко це робити дистанційно, і нема впевненості, що додаткове яйце треба відкладати саме в Києві. Одне вже тухне в Херсоні, і перспектив у нього мало найближчі років 3-5.
Київське поки свіже. Але все ж третє (найрезервніше) хай мабуть буде на теплих морях. Де саме - ще питання. А далі життя покаже де жити: весь світ не може бути у вогні, якісь локації будуть безпечні.
Огляд заробітків цивільних українських авіакомпаній на ринку третіх країн :
В 2024 році в Сомалі український Мі8 після вимушеної посадки (невелика технічна несправність) був обстріляний і спалений , екіпаж в заручниках , і досі там перебуває.
Місяць тому в іншій країні Африки на злеті український Ан26 викотився і повністю вийшов з ладу, не підлягає відновленню. Екіпаж цілий
На днях Мі8 обстріляний на землі, бортпровідника вбито, пілоти поранені.
Про періодичні втрати машин іншими країнами (Бангладеш, Пакистан та інші) я не згадую, майже щомісячна хтось йде з дистанції.
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Hotab
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Додано: Нед 09 бер, 2025 09:04
Hotab написав:
на відміну від сьогоднішніх 5-7% (хай не зовсім чистих) у доларі.
самообман. в доходности 5-7% не учитываются простои и форсмажоры. 5% если повезёт
Hotab написав:
і нема впевненості, що додаткове яйце треба відкладати саме в Києві.
сейчас ситуация на рн продавцы ждут денег от военных, покупатели ждут конца войны, кто кого переждёт. На мой взгляд на рн напрямую сейчас влияют - массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Hotab написав:
Але все ж третє (найрезервніше) хай мабуть буде на теплих морях. Де саме - ще питання.
2 моих знакомых вложились в испании и болгарии, в ковидные времена не могли выехать и сейчас не могут. Точнее могут в один конец. А у них в Украине дела семья, дети, родители, работа и тоже недвижимость. Учитывай этот фактор. рассмотри Братиславу, относительно недорогая, язык понятный и Вена рядом .Работы в Братиславе нет, аналог нашего Ужгорода/Мукачево. Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 бер, 2025 09:35
Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
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Hotab
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Додано: Нед 09 бер, 2025 10:13
Господар Вельзевула написав: Faceless написав:
Господар Вельзевула написав:Вопрос- почему Грейт на чирик дороже Варшавского, если это левый и в аренде они одинаково?
Не всі локації на лівому гірші всіх локацій на правому.
Чисто з моєї точки зору локація Грейта набагато краща
Можно лично вас попросить ткнуть меня носом еще в пару ЖК перспективных под аренду не дороже 70кУе за 40-50м2 ? Через неделю еду смотреть но кроме варшавского и грейта ничего в упор не вижу. Нужно как бы оптимальное сочетание цена-качество, смущает что у обоих моих вариантов метро вблизи нет ( писали что метро важно для аренды)
З точки зору місцевої публіки, метро поблизу для орендної квартири - то для ніщебродів.
Головне (так пишуть тік токовці і домашні хом'ячки) - глянцевий сучасний ремонт, велика площа і гарний вид з вікон. Також вони вважають, що лівий берег - не Київ.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 10:21
Hotab написав:Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
Хотаб, ви думаєте і плануєте на 2-3 роки вперед.
А місцева публіка, яки вся українська Ыліта, звикла до горизонту планування 2-3 місяці. Взагалі, про Ыліту я багато писав, але вона не змінилась. Тому що держава перепала їй на шару. Відповідно, абсолютна неефективнивість роботи чиновників, відсутність хоч якоїсь кваліфікації, корупція, непотизм - все без змін, за 34 роки
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