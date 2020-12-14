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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12248122491225012251
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:25

[quote="5834041:Wirująświatł]
По ощущениям 30-40% населения "нет дома". тоже и с метро. раньше с академгородка до святошина вагоны набивались как килька в банки, сейчас полупустые хоть интервалы стали больше.[/quote]


Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
В тому всі ці розмови про дорожай (навіть 3% за рік) є смішними для тих, хто тут живе і цікавиться ситуацією
Востаннє редагувалось Frant в Нед 09 бер, 2025 10:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:25

  Hotab написав:І які тоді інвестиції в Київ?
это вопросы на которые нет ответа. война может закончиться внезапно. Или наоборот дойти куда угодно. Хорваты общительны и гостеприимны, особенность всех курортных менталитетов. Можешь на кипр посмотреть, там большой плюс наличие русскоязычных риелторов/врачей/юристов. Среди них есть конечно запутинцы, но с этим надо как то мириться. И английский многие киприоты в отличии от хорватов знают. хотя логистика на кипр хуже, по сути только самолёт. Те кто жил в Хорватии говорят скучно и дорого. это уже не тема ветки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:30

  Господар Вельзевула написав:[
Вы исходите что если я хочу 500 за аренду то у них обязательно есть авто и желание ним ездить? Тяжело понимать логику арендатора.
А того кто сдает-еще тяжелее. Покурил ветку аренды с нуля-прикололся. С того,как оценивают арендаторов.
Мне как бы хата надо будет на полгодика- ну пацанов пару вселить на время ремонта, вполне адекватных, и сам тоже буду там жить.Представляю что запоют лендлорды-галимые стройбаны,испортят ремонт, будут бухать-курить-блядй водить.
Это мне бабушатник светит,я так понимаю? Нормальные не впустят? Или готовиться жить на объекте?


Нікого не слухайте, робіть, як знаєте.
До речі, слухати тут нікого - всі пристойні флетлорди давно залишили і форум, і державу.

Зазвичай тут дають поради ірпіньскі бухгалтерші і бучанські підвальщики, для яких срібна мрія - купити собі б/у Ланос
Востаннє редагувалось Frant в Нед 09 бер, 2025 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:31

  Frant написав:Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.

30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 10:35

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.

30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа

Після 20 годин 30 хвилин.
Все таки варто тобі приймати таблетки
Frant
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