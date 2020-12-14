Hotab написав:

Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.





массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.





На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…Але ж не 11 років!!Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.І які тоді інвестиції в Київ?