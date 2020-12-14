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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 бер, 2025 10:31
Frant написав:
Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.
30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа
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Додано: Нед 09 бер, 2025 10:35
Wirująświatła написав: Frant написав:
Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.
30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа
Після 20 годин 30 хвилин.
Все таки варто тобі приймати таблетки
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Додано: Нед 09 бер, 2025 11:29
Hotab написав:Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
В Хорватів також один з найкращих в Європі варіант номад віз (треба мати дохід від 3500 євро приблизно або певну суму заощаджень) без податкового резидентства на рік. Хороший варіант пожити і прикинути
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:45
Faceless написав: Hotab написав:Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
В Хорватів також один з найкращих в Європі варіант номад віз (треба мати дохід від 3500 євро приблизно або певну суму заощаджень) без податкового резидентства на рік. Хороший варіант пожити і прикинути
В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:48
Wirująświatła написав: Hotab написав:
І які тоді інвестиції в Київ?
Можешь на кипр посмотреть, там большой плюс наличие русскоязычных риелторов/врачей/юристов. Среди них есть конечно запутинцы, но с этим надо как то мириться. И английский многие киприоты в отличии от хорватов знают. хотя логистика на кипр хуже, по сути только самолёт. Те кто жил в Хорватии говорят скучно и дорого. это уже не тема ветки.
Класна порада Хотабу який воював проти росіян - шукати країну де можна брати послуги (платити їм) у росіян. Л - логіка.
Wirująświatła написав:
На мой взгляд на рн напрямую сейчас влияют - массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды)
Ну так, голота, серед мого кола спілкування 90% ІТ-шники - вони голота
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