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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 бер, 2025 10:31
Frant написав:
Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.
30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа
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Додано: Нед 09 бер, 2025 10:35
Wirująświatła написав: Frant написав:
Київ напівпорожній. Увечері, після 20-30, ні людей, ні машин на вулицях.
после 20 часов идёт 21,22,23 и 0.
30 такого нет. на нашей планете в сутках всего 24 часа
Після 20 годин 30 хвилин.
Все таки варто тобі приймати таблетки
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Додано: Нед 09 бер, 2025 11:29
Hotab написав:Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
В Хорватів також один з найкращих в Європі варіант номад віз (треба мати дохід від 3500 євро приблизно або певну суму заощаджень) без податкового резидентства на рік. Хороший варіант пожити і прикинути
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:45
Faceless написав: Hotab написав:Wirująświatła
Ещё я рассматривал бы Хорватию тоже из за близости языка.
На сьогодні цей варіант вийшов на перше місце. Вау-ефект від Гешпаніі пройшов. (Будь-якій ідеї треба дати витриматись трохи, щоб пройшло марево, коли бачиш лише гарне, а негатив ігнориш…
Але ж не 11 років!!
)
массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды), впо (явление временное, с окончанием войны многие вернутся в родные места) и инфляция.
Я теж згоден, що поїхали в більшості ті, у кого тут не було роботи (або низькооплачувана) , а в фатерлянді мама з дитиною майже 1 кує на двох і житло, і можна груші околачувать. Це і не були гравці РН. Але ж є умовні Бітони , УА-шечки, які вивозять нахомячене і скидають нерухомість. Це вже буде тиснути нам ринок.
По військовим тут все непросто. Дійсно ті, хто має 100+ к грн в місяць, їх не настільки багато. Більшість все ж до 50 к грн. І вони (їх сімʼї) просто стали харчуватись краще, пити т.зв елітку, зробили дома якісь ремонти, купили (або поміняли) «тачілу». Можливо розширять житло , але це не гравці КРЖН.
Зате потенційні гравці типу Барабашова все частіше кажуть про дорогу їжу в ля-сілтпо, або Господін , у якого пересихає джерело доходу, отже там питання доходів не так нарядненько як їм хотілося б.
Ну і основне, а де та фінальна лінія, після якої вже не долітатимуть ФПВ? Ніхто не може гарантувати сьогодні, що це не лінія річки.
(В Херсоні зараз прибережні райони опутані тонкою волосиною оптики, над вулицями кружляють дрони як у себе вдома, атакують як маршрутки, так і легкові машини.
І які тоді інвестиції в Київ?
В Хорватів також один з найкращих в Європі варіант номад віз (треба мати дохід від 3500 євро приблизно або певну суму заощаджень) без податкового резидентства на рік. Хороший варіант пожити і прикинути
В Албанію просто заїжджаєш і рік просто можеш жити, нічого не оформлюючи.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:48
Wirująświatła написав: Hotab написав:
І які тоді інвестиції в Київ?
Можешь на кипр посмотреть, там большой плюс наличие русскоязычных риелторов/врачей/юристов. Среди них есть конечно запутинцы, но с этим надо как то мириться. И английский многие киприоты в отличии от хорватов знают. хотя логистика на кипр хуже, по сути только самолёт. Те кто жил в Хорватии говорят скучно и дорого. это уже не тема ветки.
Класна порада Хотабу який воював проти росіян - шукати країну де можна брати послуги (платити їм) у росіян. Л - логіка.
Wirująświatła написав:
На мой взгляд на рн напрямую сейчас влияют - массовый выезд заграницу (выехала в основном голота - ца рынка эконом аренды)
Ну так, голота, серед мого кола спілкування 90% ІТ-шники - вони голота
.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 13:24
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
я не верю в цену 650долл в варшавском. рынок сложно обмануть. Только социопаты на такое подпишутся, которым дальше ретровиля ходить западло. А там дальше ничего и нет. Это не полная жопа, есть ещё борщаговка, жуляны, дрвз, кардачи, индустриальный мост, пл.Т.Шевченко - от одного посещения этих локаций у меня портится настроение. Наверное субъективно. Это уровень Калиновая/Образцова/Соф.Ковалевской в днепре.
Господар Вельзевула написав:
Я через неделю поеду и буду торчать в Киеве столько,скольо мне нужно что бы прочувствовать локации
как вы их собираетесь почувствовать? вы будете арендовать квартиры в разных локациях или приедете на часик-два? посмотрите файну таун.
я не писал 650. Мне нужно 500 с одной.По ОЛХ вилка от 19 (одна) до 23-25(все остальные).
Как прочувствовать? Никак по людски,это понятно. Это жить нужно годами,работать что бы знать. Поеду глазами посмотрю, ауру прочувствую- все равно кроме советов и этого метода ничего другого нет.
Опять же 2*70=140 и это будут овервысокие этажи,что я не хотел бы. А Варшавский типа есть 4-6 этажи по 56*2=112. Разница как бы есть.
Но я понимаю что там очень много продают,невероятно много,и это пугает.Такое ощущение,что весь Варшавский тупо перепродают, будет ли там спрос-хз.
Самый жир у нас. Па 60 Барто,под боком ,круче некуда, заехать поменять лампочку или дать пинка-вообще не вопрос, так блин фронт рядом.
А если бы не фронт то в гробу бы я видел это лендлордство с таким мизерным выхлопом,просто позор.
"наша песня хороша-начинай сначала"
Пы.Сы.-вы цену на файну видели? там что,штукарь аренды с одной? Однуха от 80 голая.
Може 3 по 350 але в Ірпені?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 13:37
flyman написав:
Може 3 по 350 але в Ірпені?
ХЗ. Интересует не только доход,но и хорошая ликвидность. Мало ли что.
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 09 бер, 2025 14:44
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Може 3 по 350 але в Ірпені?
ХЗ. Интересует не только доход,но и хорошая ликвидность. Мало ли что.
Как по мне все таки нужно смотреть в сторону варшавских комплексов и все в том районе.
Дотянут метро, дотянеться инфраструктура.
Аренда сделает 1.5.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 14:45
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Може 3 по 350 але в Ірпені?
ХЗ. Интересует не только доход,но и хорошая ликвидность. Мало ли что.
Вбивається зразу 3 кухні і санвузли (чи не найдорожче в квартирі) .
В ідеалі взагалі б один обʼєкт і зразу 1 кує.
Але пана Флаймана слухати треба. Оточений кавалірками Київ приносить щомісячний кешфлоу. Чи ні? Невже ні?
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Додано: Нед 09 бер, 2025 15:14
Wirująświatła написав: Hotab написав:
І які тоді інвестиції в Київ?
это вопросы на которые нет ответа. война может закончиться внезапно. Или наоборот дойти куда угодно. Хорваты общительны и гостеприимны, особенность всех курортных менталитетов. Можешь на кипр посмотреть, там большой плюс наличие русскоязычных риелторов/врачей/юристов. Среди них есть конечно запутинцы, но с этим надо как то мириться. И английский многие киприоты в отличии от хорватов знают. хотя логистика на кипр хуже, по сути только самолёт. Те кто жил в Хорватии говорят скучно и дорого. это уже не тема ветки.
Нудно і дорого. Є таке. Але про розповсюдженість англійської - це пальцем в небо. Якось забрів на будову, хотів взяти телефон девелопера. Чувак, який виставляв опалубку, говорив зі мною притомною англійською, граматика була норм. Це не говорячи про банки, рестики тощо. На Кіпрі просто блювати хочеться від засилля всього москальського. Тобі легше, звісно, «Для тебе Київ - напіврідний, і Мінськ піврідний, і Москва…». Та й острів я б не розглядав взагалі. Не топлю за Хорватію, якщо що. В порівнянні з тією ж Польщею - село. Наповненість супермаркетів товарами гірша. Перехід на євро теж зробив свою справу. Не так давно народ там бойкотував мережі супермаркетів через високі ціни. Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.
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