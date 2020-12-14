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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12249122501225112252
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:39

языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Карибські острови з офіційною англійською в поміч)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:29

А шо пани лендлорды по Новой Англии думают? Вроде метро рядом.
Господар Вельзевула
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  #<1 ... 12249122501225112252
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