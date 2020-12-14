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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12249122501225112252
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:39

языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Карибські острови з офіційною англійською в поміч)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:29

А шо пани лендлорды по Новой Англии думают? Вроде метро рядом.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

цікавий розгляд Поділ vs Золоті Ворота
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:25

Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было?
ОЛХ.
Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення
Купить квартиру в Грейт-434 оголошення
Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень

Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же.
Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой.
Это что, все сливают или как?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:31

  Господар Вельзевула написав:Это что, все сливают или как?
жемчуг мелкий) всм 650уе за арендумало. ищут что то поприличнее
  Господар Вельзевула написав:А шо пани лендлорды по Новой Англии думают? Вроде метро рядом.
панель. со всеми вытекающими. посмотрите на луне этапы стройки там видно из чего ее строили. но собак разводить думаю норм.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 бер, 2025 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:33

  gonchik74 написав: Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.


В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:40

  Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было?
ОЛХ.
Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення
Купить квартиру в Грейт-434 оголошення
Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень

Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же.
Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой.
Это что, все сливают или как?


Позвоните пару вариантов, поинтересуйтесь.
Может налоги оптимизируют и продают сотрудники, может спекули на котловане разгребли, тяжело что то сказать.
Может там 5 дублей на квартиру, поставьте в фильтре физ.лицо.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:21

  Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было?
ОЛХ.
Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення
Купить квартиру в Грейт-434 оголошення
Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень

Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же.
Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой.
Это что, все сливают или как?

Очевидно, що зливають.
Але опускати ціну не готові поки що.

Все чекають дорожая, від керманичів у вишиванках до пупа і з російським паспортом в кишені
Frant
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