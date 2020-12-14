Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Wirująświatła написав:языковой барьер это важно как ни крути. ходить всем показывать фразы с телефона чтобы тебя поняли это не жизнь. Надо например сантехника вызвать. номер телефона нашли, что дальше? человеку надо объяснить что вы от него хотите, договориться на время, сказать точный адрес...или врача. да кого угодно. поехать в чужую страну и мэкать как глухонемой, такая себе перспектива. Для релокации бы рассматривал страны только с понятным языком, в т.ч. английским. В этом плане кипр для меня идеален. Только не зимой)
Карибські острови з офіційною англійською в поміч)
Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было? ОЛХ. Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення Купить квартиру в Грейт-434 оголошення Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень
Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же. Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой. Это что, все сливают или как?
gonchik74 написав: Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.
В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?
Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было? ОЛХ. Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення Купить квартиру в Грейт-434 оголошення Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень
Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же. Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой. Это что, все сливают или как?
Позвоните пару вариантов, поинтересуйтесь. Может налоги оптимизируют и продают сотрудники, может спекули на котловане разгребли, тяжело что то сказать. Может там 5 дублей на квартиру, поставьте в фильтре физ.лицо.
Obolon S1. Оболонський пр. 18. Метро Мінська - 100м. Центр Оболоні. Аналог Теремки S1. Квартири з ремонтом та частково меблями. Але тільки будують- 14 поверх, (з 16ті) льють моноліт. Квартири- вагончик 32-34 м.кв. Шоурум з меблями поруч з офісом продаж, прямо на будівництві. Залишились високі поверхи, знайомі нещодавно ходили. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-standard ... -mmtCZmjuD