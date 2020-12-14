Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:00
Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
Додано: Пон 10 бер, 2025 21:03
А де пропав КМДАшний чиновничок, який славословив затоплений тонель метро і сотні недобудів в К.
Цікаво би почути коментар від нього:
"Після перегляду відео від bihus про земельні оборудки в КМДА виникає дике бажання, щоб ті підари познімали всі ті прапори бойових бригад, які висять в Київраді, на які вони дивляться кожного дня і одночасно без сорому і совісті пиздять бабки.
Офіцер ✙"
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