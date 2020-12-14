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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:00

  Хомякоид написав:
  gonchik74 написав: Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.


В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?

Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:03

А де пропав КМДАшний чиновничок, який славословив затоплений тонель метро і сотні недобудів в К.
Цікаво би почути коментар від нього:
"Після перегляду відео від bihus про земельні оборудки в КМДА виникає дике бажання, щоб ті підари познімали всі ті прапори бойових бригад, які висять в Київраді, на які вони дивляться кожного дня і одночасно без сорому і совісті пиздять бабки.
Офіцер ✙"
Frant
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