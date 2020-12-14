Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:00
Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
Додано: Вів 11 бер, 2025 01:31
Так, квартир в паркових дійсно багато. І ціни вражають. На днях продалась квартира 3-тна 94м з ремонтному не від забудовника з меблями і технікою, з видом на парк за 105т. Власники не українці, втомилися, виїхали. А так вцілому комплекс гарний. Самі будинки вже трохи старувато виглядають. Відсутність інфраструктури, належних сусідів-штовхають людей на зміни. В паркових один плюс-це парк поруч.
Додано: Вів 11 бер, 2025 01:42
Kravec_5
Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають)
В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
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