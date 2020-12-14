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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20
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Ірина_
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:00
Хомякоид написав: gonchik74 написав:
Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.
В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?
Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
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gonchik74
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Додано: Вів 11 бер, 2025 01:31
Господар Вельзевула написав:
Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было?
ОЛХ.
Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення
Купить квартиру в Грейт-434 оголошення
Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень
Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же.
Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой.
Это что, все сливают или как?
Так, квартир в паркових дійсно багато. І ціни вражають. На днях продалась квартира 3-тна 94м з ремонтному не від забудовника з меблями і технікою, з видом на парк за 105т. Власники не українці, втомилися, виїхали. А так вцілому комплекс гарний. Самі будинки вже трохи старувато виглядають. Відсутність інфраструктури, належних сусідів-штовхають людей на зміни. В паркових один плюс-це парк поруч.
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Kravec_5
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Додано: Вів 11 бер, 2025 01:42
Kravec_5
Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають)
В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
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Hotab
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Додано: Вів 11 бер, 2025 12:41
Hotab написав:Kravec_5
Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають)
В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
Піша доступність - 10-12 хвилин пішки.
Все інше - видумки від лукавих ріелторів.
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Frant
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Додано: Вів 11 бер, 2025 12:54
Frant
1.5 км - це для мене 15 хвилин. Які не тільки можна, а і треба б проходити вранці і ввечері. Як мінімум. Але погоджусь, для мами з дитиною , яку везти кудись в центр на східні танці, то задалеко буде.
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Hotab
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:06
Frant написав:
Піша доступність - 10-12 хвилин пішки.
Все інше - видумки від лукавих ріелторів.
а если 13 надо надевать коньки?
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Wirująświatła
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