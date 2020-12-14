RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12250122511225212253
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:20

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:00

  Хомякоид написав:
  gonchik74 написав: Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.


В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?

Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:31

  Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было?
ОЛХ.
Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення
Купить квартиру в Грейт-434 оголошення
Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень

Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же.
Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой.
Это что, все сливают или как?

Так, квартир в паркових дійсно багато. І ціни вражають. На днях продалась квартира 3-тна 94м з ремонтному не від забудовника з меблями і технікою, з видом на парк за 105т. Власники не українці, втомилися, виїхали. А так вцілому комплекс гарний. Самі будинки вже трохи старувато виглядають. Відсутність інфраструктури, належних сусідів-штовхають людей на зміни. В паркових один плюс-це парк поруч.
Kravec_5
 
Повідомлень: 140
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:42

Kravec_5
Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають)
В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
Hotab
 
Повідомлень: 14373
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:41

  Hotab написав:Kravec_5
Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають)
В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.

Піша доступність - 10-12 хвилин пішки.
Все інше - видумки від лукавих ріелторів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23217
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2568 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:54

Frant
1.5 км - це для мене 15 хвилин. Які не тільки можна, а і треба б проходити вранці і ввечері. Як мінімум. Але погоджусь, для мами з дитиною , яку везти кудись в центр на східні танці, то задалеко буде.
Hotab
 
Повідомлень: 14373
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:06

  Frant написав:Піша доступність - 10-12 хвилин пішки.
Все інше - видумки від лукавих ріелторів.
а если 13 надо надевать коньки?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12250122511225212253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2522, 2523, 2524
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25235 16862952
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 бер, 2025 07:58
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1379 5500686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 18:48
kingkongovets
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 61455
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4672)
11.03.2025 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.