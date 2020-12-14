Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав: Уряд типу почав втручання - заставив на ціннику світити ціну, яка була впродовж останніх 30-ти днів. Так ця норма в Польщі вже давно працює. Це одна з директив ЄС, яку чомусь хорвати не впровадили.
В Німечині такого не помічав. Це як ? Декілька цін разом ?
Це коли великим шрифтом дійсна поточна ціна, а маленьким найнижча ціна на цей товар в цьому магазині за останні тридцять днів. Щоб не було псевдоакцій.
Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было? ОЛХ. Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення Купить квартиру в Грейт-434 оголошення Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень
Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же. Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой. Это что, все сливают или как?
Так, квартир в паркових дійсно багато. І ціни вражають. На днях продалась квартира 3-тна 94м з ремонтному не від забудовника з меблями і технікою, з видом на парк за 105т. Власники не українці, втомилися, виїхали. А так вцілому комплекс гарний. Самі будинки вже трохи старувато виглядають. Відсутність інфраструктури, належних сусідів-штовхають людей на зміни. В паркових один плюс-це парк поруч.
Kravec_5 Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають) В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
Hotab написав:Kravec_5 Так там і до метро піша доступність, принаймні озера-2 . Я до Києва не вважав «пішою доступністю» 1.5-2 км, але кияни вважають) В самому комплексі є вже пару супермаркетів, і мабуть інша комерція, я глибоко не вивчав.
Піша доступність - 10-12 хвилин пішки. Все інше - видумки від лукавих ріелторів.
Frant 1.5 км - це для мене 15 хвилин. Які не тільки можна, а і треба б проходити вранці і ввечері. Як мінімум. Але погоджусь, для мами з дитиною , яку везти кудись в центр на східні танці, то задалеко буде.
Господар Вельзевула написав:Панове,а это вообще нормально для Киева или до войны так не было? ОЛХ. Купить квартиру в Варшавском- 272 оголошення Купить квартиру в Грейт-434 оголошення Купить квартиру в Парковые озера-446 оголошень
Да,пусть с клонами,повторами и примазавшейся вторичкой рядом. Но все же. Причем большинство из них- с ремонтом,хорошим,мебелью и техникой. Это что, все сливают или как?
Так, квартир в паркових дійсно багато. І ціни вражають. На днях продалась квартира 3-тна 94м з ремонтному не від забудовника з меблями і технікою, з видом на парк за 105т. Власники не українці, втомилися, виїхали. А так вцілому комплекс гарний. Самі будинки вже трохи старувато виглядають. Відсутність інфраструктури, належних сусідів-штовхають людей на зміни. В паркових один плюс-це парк поруч.
То нехай зменшують вартість та фіксують збиток. І такі працьовиті люди як я будуть купувати