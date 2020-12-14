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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 бер, 2025 15:57
Бетон написав:
Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)
. БПЛА над будинками - це ж до дорожаю????
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Frant
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