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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:20
Сьогодні таке прийшло на ел.пошту:
"Нова пошта розігрує квартиру в Києві
Замовляйте щонайменше три доставки з 10.03 по 06.04, реєструйте номер телефону та беріть участь у грандіозній весняній акції.
Усього три кроки, і квартира може стати вашою:
Замовляєте доставку Новою поштою від 3-х посилок
Реєструєте номер телефону на сайті
10.04.2025 очікуйте на розіграш квартири
Більше посилок — більше шансів виграти апартаменти у ЖК «Варшавський»!
Додатково оберемо власників 9 сертифікатів по 5000 грн."
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