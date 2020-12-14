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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні таке прийшло на ел.пошту:
"Нова пошта розігрує квартиру в Києві
Замовляйте щонайменше три доставки з 10.03 по 06.04, реєструйте номер телефону та беріть участь у грандіозній весняній акції.
Усього три кроки, і квартира може стати вашою:
Замовляєте доставку Новою поштою від 3-х посилок
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 07:18

  Бетон написав:Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)

Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"

Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 07:41

  Frant написав:
  Бетон написав:Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)

Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"

Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!


Очень недостойное высказывание в адрес достойного человека.
Стыдитесь!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:11

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)

Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"

Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!


Очень недостойное высказывание в адрес достойного человека.
Стыдитесь!

Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.


Вообще, украинская быдло-элита - она такая, результат негативной селекции. Ни ума, ни храбрости, ни терпения.
Вот что значит, государство на шару перепало в 1991!
Pridurki за 11 лет войны не в состоянии разработать собственные баллистические ракеты.
Страна крепких бесхозяйственников и умелых дезорганизаторов :mrgreen:, в которой до войны зарплата инженера, математика, физика, химика, была меньше чем у сантехника или шофера.

Перепрошую, вы уже оформили себе российский паспорт?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:27

  Frant написав:Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.


Бетон в Киеве, не говорите того,о чем не знаете.
И его совет обратить внимание на траекторию дронов при покупке квартир- весьма достойный и полезный,имеющий отношение к этой ветке.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 08:34

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.


Бетон в Киеве, не говорите того,о чем не знаете.
И его совет обратить внимание на траекторию дронов при покупке квартир- весьма достойный и полезный,имеющий отношение к этой ветке.
можна подумати, ви відслілковуєте місцезнаходження ухилянта, бувшого рила-новобудівцч. :mrgreen:

Проблема цієї держави в тому, що її збудували селяни і комуністи. Тут за гроші можна купити все. Диплом про середню чи вищу освіту, дисертацію, справку про стан здоров'я, законно обійти закони :mrgreen:

Головне тут гроші, гроші, гроші.
Є гроші - ти поважна людина, живеш як хочеш, нехтуєш законами, або купляєш їх під себе. .
Немає грошей - ти нулячий нуль.
Все як в московії. Недарма ж велика країна крєпкіх бесхозяйствєнніков вирішила підм'яти під себе меньшу країну крєпкіх бесхозяйствєнніков і міцних дезорганізаторів.
Frant
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