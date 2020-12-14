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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:20
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Додано: Чет 13 бер, 2025 07:18
Бетон написав:
Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)
Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"
Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!
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Frant
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Додано: Чет 13 бер, 2025 07:41
Frant написав: Бетон написав:
Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)
Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"
Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!
Очень недостойное высказывание в адрес достойного человека.
Стыдитесь!
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 13 бер, 2025 08:11
Господар Вельзевула написав: Frant написав: Бетон написав:
Уважаемый Володар. Для понимания картины, нужно совсем немного. Понимание траектории полёта БПЛА (Хотаб не дасть збрехати)
Знову обдристався, читаючи українські новини у Польщі?
Перефразовуючи поручика Дуба з книжки Я.Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка":"Яку ти пісню заспіваєш, говнюк, коли по тобі запрацює важка артилерія?"
Модератор, забаньте боягуза- говнюка, і навічно!
Очень недостойное высказывание в адрес достойного человека.
Стыдитесь!
Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.
Вообще, украинская быдло-элита - она такая, результат негативной селекции. Ни ума, ни храбрости, ни терпения.
Вот что значит, государство на шару перепало в 1991!
Pridurki за 11 лет войны не в состоянии разработать собственные баллистические ракеты.
Страна крепких бесхозяйственников и умелых дезорганизаторов
, в которой до войны зарплата инженера, математика, физика, химика, была меньше чем у сантехника или шофера.
Перепрошую, вы уже оформили себе российский паспорт?
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Frant
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Додано: Чет 13 бер, 2025 08:27
Frant написав:
Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.
Бетон в Киеве, не говорите того,о чем не знаете.
И его совет обратить внимание на траекторию дронов при покупке квартир- весьма достойный и полезный,имеющий отношение к этой ветке.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 13 бер, 2025 08:34
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Нічого достойного не бачу у ухилянта бігунця, який втік у Польщу і звідти намагається торгувати київськими недобудами.
Бетон в Киеве, не говорите того,о чем не знаете.
И его совет обратить внимание на траекторию дронов при покупке квартир- весьма достойный и полезный,имеющий отношение к этой ветке.
можна подумати, ви відслілковуєте місцезнаходження ухилянта, бувшого рила-новобудівцч.
Проблема цієї держави в тому, що її збудували селяни і комуністи. Тут за гроші можна купити все. Диплом про середню чи вищу освіту, дисертацію, справку про стан здоров'я, законно обійти закони
Головне тут гроші, гроші, гроші.
Є гроші - ти поважна людина, живеш як хочеш, нехтуєш законами, або купляєш їх під себе. .
Немає грошей - ти нулячий нуль.
Все як в московії. Недарма ж велика країна крєпкіх бесхозяйствєнніков вирішила підм'яти під себе меньшу країну крєпкіх бесхозяйствєнніков і міцних дезорганізаторів.
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Frant
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