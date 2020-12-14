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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні таке прийшло на ел.пошту:
"Нова пошта розігрує квартиру в Києві
Замовляйте щонайменше три доставки з 10.03 по 06.04, реєструйте номер телефону та беріть участь у грандіозній весняній акції.
Усього три кроки, і квартира може стати вашою:
Замовляєте доставку Новою поштою від 3-х посилок
Реєструєте номер телефону на сайті
10.04.2025 очікуйте на розіграш квартири
Більше посилок — більше шансів виграти апартаменти у ЖК «Варшавський»!
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:19

"Кличко объявил о массовых увольнениях из-за схем с землей"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/klichko-o ... emleyu.htm

хорошо что в нашей стране садить чиновников не принято :mrgreen:
Новость не касаеться обвала цен, ну она меня знатно повеселила
Феодал
 
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