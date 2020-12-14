Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:20
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Sandor
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:19
"Кличко объявил о массовых увольнениях из-за схем с землей"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/klichko-o ... emleyu.htm
хорошо что в нашей стране садить чиновников не принято
Новость не касаеться обвала цен, ну она меня знатно повеселила
Феодал
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Додано: Чет 13 бер, 2025 19:32
Феодал написав:
мне одному кажется, что с приходом Трампа спрос НЕМНОГО вырос?
Растет понимание, что все то бумажки, а бетон на века.
Proofy
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Додано: Чет 13 бер, 2025 19:35
Wirująświatła написав:
панель. со всеми вытекающими. посмотрите на луне этапы стройки там видно из чего ее строили. но собак разводить думаю норм.
Неплохой район, с симпатичными зданиями, но вот технологии вызывают вопросы. Тем не менее ценник там выше варшавских всяких.
Proofy
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Додано: Чет 13 бер, 2025 19:43
Proofy написав: Феодал написав:
мне одному кажется, что с приходом Трампа спрос НЕМНОГО вырос?
Растет понимание, что все то бумажки, а бетон на века.
так и есть, только место должно быть безопасное, а будущее прогнозируемым (относительно)
а то есть же пример, тот же самый Мариуполь или Авдеевка, Бахмут
Феодал
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:30
Wirująświatła
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:28
Wirująświatła написав:
А Эпицентр в Буче уже достроили?
Феодал
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Додано: Суб 15 бер, 2025 07:22
Wirująświatła написав:
Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!
Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?
Frant
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Додано: Суб 15 бер, 2025 08:04
По комерціі є цікаві пропозиціі?
Investor_K
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