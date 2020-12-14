Як ситуація з цінами на Варшавський? Місцеві брадобреї обіцяли, що Трамп і Маск стануть купляти там собі апартаменти, робити інвештиції в ікономіку пшенично-олійної держави.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 08:58
Як ситуація з цінами на Варшавський? Місцеві брадобреї обіцяли, що Трамп і Маск стануть купляти там собі апартаменти, робити інвештиції в ікономіку пшенично-олійної держави.
Вже? Чи ще?
Додано: Суб 15 бер, 2025 09:12
Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...
Додано: Суб 15 бер, 2025 09:18
Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.
Додано: Суб 15 бер, 2025 10:12
Ну в статті написано
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
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