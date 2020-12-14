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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12252122531225412255
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:58

Як ситуація з цінами на Варшавський? Місцеві брадобреї обіцяли, що Трамп і Маск стануть купляти там собі апартаменти, робити інвештиції в ікономіку пшенично-олійної держави.
Вже? Чи ще?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 09:12

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
Стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області
https://epravda.com.ua/biznes/startuval ... 564IesuN7Q


Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!


Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?

Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 09:18

  BIGor написав:
  Frant написав:Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!


Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?

Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...

Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:12

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!


Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?

Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...

Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.

Ну в статті написано
Масштабний аквапарк "RIVIERA CLUB" уже будується в Ірпені та буде відкритий у 2026 році.

На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.

Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
BIGor
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