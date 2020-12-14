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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 бер, 2025 09:18
BIGor написав: Frant написав:
Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!
Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?
Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...
Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 10:12
Hotab написав: BIGor написав: Frant написав:
Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!
Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?
Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...
Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.
Ну в статті написано
Масштабний аквапарк "RIVIERA CLUB" уже будується в Ірпені та буде відкритий у 2026 році.
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 18:37
Шість станцій червоної лінії київського метро тимчасово закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.
Джерело: Київська міська державна адміністрація
Деталі: За даними КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив
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Додано: Суб 15 бер, 2025 19:08
BIGor написав:
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
Но дешевия нет.От слова вообще.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 19:54
Господар Вельзевула написав: BIGor написав:
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
Но дешевия нет.От слова вообще.
обратите внимание на Краков, там дешево что ппц, в дупе всего ПА5койро
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