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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:37

Шість станцій червоної лінії київського метро тимчасово закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.

Джерело: Київська міська державна адміністрація

Деталі: За даними КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:08

  BIGor написав:На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.

Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.


Но дешевия нет.От слова вообще.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:54

  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав:На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.

Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.


Но дешевия нет.От слова вообще.

обратите внимание на Краков, там дешево что ппц, в дупе всего ПА5койро :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:13

Прохожий
в дупе всего ПА5койро :mrgreen:



Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:14

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!


Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?

Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...

Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.

Так і є. Застовбили місце. Наприклад, Епіцентр у Бучі (а разом з ним і найбільший ТРЦ у Київській області на 100 тис м2) дуже різко стартонули, звели каркас із залізобетону, але далі не продовжують, бо шахеди то літають. Та і один раз уже цей Епіцентр розвалили до фундаменту, тож ризикувати не хочеться
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:44

  Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро :mrgreen:



Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»

несостоявшийся "аудитор из БИГ4" очень долго ныл на этой ветке что до 100куе с ремонтом в новострое за 1к(50м2) в Киеве это оверпрайс а вот "в европах" дешевле, волею судьбы переквалифицировался в тестеры, стал "беженцем" в Польше...
...и началась новая волынка с соплями уже про дороговизну "воздуха над котлованом" в дупе Кракова...
и это он в Варшаве еще не смотрел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:09

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро :mrgreen:



Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»

несостоявшийся "аудитор из БИГ4" очень долго ныл на этой ветке что до 100куе с ремонтом в новострое за 1к(50м2) в Киеве это оверпрайс а вот "в европах" дешевле, волею судьбы переквалифицировался в тестеры, стал "беженцем" в Польше...
...и началась новая волынка с соплями уже про дороговизну "воздуха над котлованом" в дупе Кракова...
и это он в Варшаве еще не смотрел :mrgreen:

Все викладене може й правда, «в дупе всего ПА5койро» - пʼяна маячня)))
gonchik74
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