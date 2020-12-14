|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:37
Шість станцій червоної лінії київського метро тимчасово закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу.
Джерело: Київська міська державна адміністрація
Деталі: За даними КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28927
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:08
BIGor написав:
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
Но дешевия нет.От слова вообще.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 762
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:54
Господар Вельзевула написав: BIGor написав:
На мою думку, ситуація зараз гірша ніж 1 рік тому, чи 2 роки тому. Можливо у біснеса інше бачення, і вони порахували, що з тими втратами що зараз росіяни не дійдуть до Київської області.
Насправді договору про стійкий мир ніхто не бачив. Навіть договора про мінерали (окрім пару людей) ніхто не бачив.
Но дешевия нет.От слова вообще.
обратите внимание на Краков, там дешево что ппц, в дупе всего ПА5койро
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14016
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 15 бер, 2025 20:13
Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 15 бер, 2025 20:14
Hotab написав: BIGor написав: Frant написав:
Безусловно, нужная, необходимая во время страшной войны вещь, которая приближает нас к победе!
Чи війни вже немає, для укро-чЫновників і спряжених з ними бЫзнесмєнів?
Цікаво, що буряти цих бізнесменів ніяк не лякають...
Можливо поки що просто «застовбили місце», «оголосили про наміри». А фактичний початок виконання робіт буде (або не буде) після домовленостей про стійкий мир.
Так і є. Застовбили місце. Наприклад, Епіцентр у Бучі (а разом з ним і найбільший ТРЦ у Київській області на 100 тис м2) дуже різко стартонули, звели каркас із залізобетону, але далі не продовжують, бо шахеди то літають. Та і один раз уже цей Епіцентр розвалили до фундаменту, тож ризикувати не хочеться
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 15 бер, 2025 20:44
Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
несостоявшийся "аудитор из БИГ4" очень долго ныл на этой ветке что до 100куе с ремонтом в новострое за 1к(50м2) в Киеве это оверпрайс а вот "в европах" дешевле, волею судьбы переквалифицировался в тестеры, стал "беженцем" в Польше...
...и началась новая волынка с соплями уже про дороговизну "воздуха над котлованом" в дупе Кракова...
и это он в Варшаве еще не смотрел
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14016
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 16 бер, 2025 01:09
Прохожий написав: Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
несостоявшийся "аудитор из БИГ4" очень долго ныл на этой ветке что до 100куе с ремонтом в новострое за 1к(50м2) в Киеве это оверпрайс а вот "в европах" дешевле, волею судьбы переквалифицировался в тестеры, стал "беженцем" в Польше...
...и началась новая волынка с соплями уже про дороговизну "воздуха над котлованом" в дупе Кракова...
и это он в Варшаве еще не смотрел
Все викладене може й правда, «в дупе всего ПА5койро» - пʼяна маячня)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 бер, 2025 08:06
Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
Фраза «Дешевше буде?» має вважатись лозунгом нашого оруму
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:48
Investor_K написав: Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
Фраза «Дешевше буде?» має вважатись лозунгом нашого оруму
Та й альтернативи,власне, немає.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 бер, 2025 11:51
Investor_K написав: Hotab написав:Прохожий
в дупе всего ПА5койро
Дорого, бо нема кому суворо спитати «дешевше буде?»
Фраза «Дешевше буде?» має вважатись лозунгом нашого оруму
Вже скоро 20 років, як тут аскають про дешевше буде. І були періоди, коли дешевше дійсно ставало, але то завжди було недостатньо дешево для аскаючих. За цей час ринок суттєво змінився, в 2009 не було в принципі сенгментів "комфорт класу", ринком цілком і повністю рулила вторинка, і в середньому вторинка була дорожче. Зараз ринок геть інший, сильно сегментований, тому одні надрачують на стару панель у віддалених районах, де крихітні квартирки можна знайти від 30к (може десь і дешевше навіть), і оренда 150 дол, інші бачать у новобудовах з ремонтом 1к від 100куо і орендою 500 дол і вище. І в принципі обидва праві, просто не можуть осягнути, що ринок картатий і різний
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35488
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8147 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|