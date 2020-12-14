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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:13
Скільки коштують оренда житла й комуналка у Києві та передмісті
За останній рік тарифи на комунальні послуги зросли на 19,3%, при цьому на їх оплату в українців в середньому йде до 13% доходу. Такі дані наводить Держстат. Журналісти «РБК-Україна» розповіли, скільки коштує оренда житла у Києві та передмісті, а також які там тарифи на комуналку.
Які ціни на однокімнатні квартири у передмісті:
🔻Буча — 11 тисяч гривень;
🔻Ірпінь — 12 тисяч гривень;
🔻Вишгород — 10 тисяч гривень;
🔻Бровари — 11 тисяч гривень;
🔻Вишневе — 12 тисяч гривень;
🔻Софіївська Борщагівка — 13 тисяч гривень;
🔻Петропавлівська Борщагівка — 14 тисяч гривень.
У Києві тарифи на воду та водовідведення трохи нижчі, ніж у більшості міст-супутників, тому в деяких випадках комуналка у передмісті може обходитися дорожче, ніж у столиці.
Скільки коштує комуналка в передмісті:
🔹 Буча: вода — 20,47 грн/м³, водовідведення — 35,89 грн/м³, опалення — 1 351,3 грн/Гкал
🔹 Ірпінь: вода — 24,35 грн/м³, водовідведення — 32,53 грн/м³, опалення — 1 377,32 грн/Гкал
🔹 Вишгород: вода — 18,23 грн/м³, водовідведення — 16,33 грн/м³, опалення — 1 502,66 грн/Гкал
🔹 Бровари: вода — 14,46 грн/м³, водовідведення — 18,42 грн/м³, опалення — 1 823,59 грн/Гкал
🔹 Вишневе: вода — 25,48 грн/м³, водовідведення — 13,02 грн/м³, опалення — 1 922,76 грн/Гкал
🔹 Софіївська Борщагівка: вода — 17,88 грн/м³, водовідведення — 25,44 грн/м³, опалення — 1 746,33 грн/Гкал
🔹 Петропавлівська Борщагівка: вода — 23,34 грн/м³, водовідведення — 24,30 грн/м³, опалення — 1 746,33 грн/Гкал
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Wirująświatła
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Додано: Нед 16 бер, 2025 17:34
Wirująświatła написав:
Скільки коштують оренда житла й комуналка у Києві та передмісті
За останній рік тарифи на комунальні послуги зросли на 19,3%, при цьому на їх оплату в українців в середньому йде до 13% доходу. Такі дані наводить Держстат. Журналісти «РБК-Україна» розповіли, скільки коштує оренда житла у Києві та передмісті, а також які там тарифи на комуналку.
Які ціни на однокімнатні квартири у передмісті:
Буча — 11 тисяч гривень;
Ірпінь — 12 тисяч гривень;
Вишгород — 10 тисяч гривень;
Бровари — 11 тисяч гривень;
Вишневе — 12 тисяч гривень;
Софіївська Борщагівка — 13 тисяч гривень;
Петропавлівська Борщагівка — 14 тисяч гривень.
У Києві тарифи на воду та водовідведення трохи нижчі, ніж у більшості міст-супутників, тому в деяких випадках комуналка у передмісті може обходитися дорожче, ніж у столиці.
Скільки коштує комуналка в передмісті:
Буча: вода — 20,47 грн/м³, водовідведення — 35,89 грн/м³, опалення — 1 351,3 грн/Гкал
Ірпінь: вода — 24,35 грн/м³, водовідведення — 32,53 грн/м³, опалення — 1 377,32 грн/Гкал
Вишгород: вода — 18,23 грн/м³, водовідведення — 16,33 грн/м³, опалення — 1 502,66 грн/Гкал
Бровари: вода — 14,46 грн/м³, водовідведення — 18,42 грн/м³, опалення — 1 823,59 грн/Гкал
Вишневе: вода — 25,48 грн/м³, водовідведення — 13,02 грн/м³, опалення — 1 922,76 грн/Гкал
Софіївська Борщагівка: вода — 17,88 грн/м³, водовідведення — 25,44 грн/м³, опалення — 1 746,33 грн/Гкал
Петропавлівська Борщагівка: вода — 23,34 грн/м³, водовідведення — 24,30 грн/м³, опалення — 1 746,33 грн/Гкал
Опалення тут непоказова цифра, бо в передмісті дуже часто воно індивідуальне. Може навіть в більшості випадків (напевно не скажу). Причому не завжди газ.
Та й по Києву вартість опалення різна
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Faceless
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Додано: Нед 16 бер, 2025 17:55
Faceless написав:
Вже скоро 20 років, як тут аскають про дешевше буде.
Ну как сказать. Вон люди писали, что в апреле 2022 Варшавский по 850м/2 продавали. Разве это не дешевий? Просто дорога ложка к обеду.
Тут важно не купить на пике, я не уверен что прям рынок вообще стабильный. И хз куда он развернется в ближайшее время.
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Господар Вельзевула
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