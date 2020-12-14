іронію оцінив , якщо до Одеси ще крилатим ракетам летіти і летіти, то до Харкова при несприятливій ситуації і КАБом можуть дістати чи градом
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Додано: Нед 16 бер, 2025 23:21
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це не іронія. Знаю хто от якраз і купує зараз, бо не хоче звідти їхати, і сподівається на краще. Якщо все буде добре, то інвестиція вдала
П.С. Градом то навряд
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:04
А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.
И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут.
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