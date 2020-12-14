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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12254122551225612257
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:21

  Faceless написав:В Харкові. Можна за 13к однушку взяти

іронію оцінив , якщо до Одеси ще крилатим ракетам летіти і летіти, то до Харкова при несприятливій ситуації і КАБом можуть дістати чи градом
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  Faceless написав:В Харкові. Можна за 13к однушку взяти

іронію оцінив , якщо до Одеси ще крилатим ракетам летіти і летіти, то до Харкова при несприятливій ситуації і КАБом можуть дістати чи градом
Це не іронія. Знаю хто от якраз і купує зараз, бо не хоче звідти їхати, і сподівається на краще. Якщо все буде добре, то інвестиція вдала
П.С. Градом то навряд
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:04

  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:то що зараз варто купувати житло в Одесі ? :roll:


Смех смехом,а та хата в варшавском,на которую я положил глаз,уже в объяве на две штуки подорожала. В целом хотелки поднялись,реала не знаю, вот поеду погляжу шо есть,но чувствую прогавил время. Продаваны видать РПВ учуяли и вверх пошли.Бідному женитись-і ніч коротка.



А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.

И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут.
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