іронію оцінив , якщо до Одеси ще крилатим ракетам летіти і летіти, то до Харкова при несприятливій ситуації і КАБом можуть дістати чи градом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:21
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це не іронія. Знаю хто от якраз і купує зараз, бо не хоче звідти їхати, і сподівається на краще. Якщо все буде добре, то інвестиція вдала
П.С. Градом то навряд
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:04
А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.
И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:21
Парадокс. То есть границы откроют,значит мобилизацию отменят,а люди кинутся тикать.
Зачем? Куда? кто знал куда и зачем,давно там.
Хотя в целом рынок перегрет предложением,тут согласен.
Подывымось..
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:44
Каждому свое. Я не верю в массовый отток или приток. Ну уедут те одуванчики,что хотели но не могли. Вернутся те ухилянты,что сбежали от мобилизации, имея тут прикормленную востребованную деятельность. +- так и будет по количеству.
А то что по регионам разъедутся- вполне возможно.
Как не крути но для киевского лендлордства наиболее выгодный вариант- продолжение банкета и массовый побег людей с Харькова,Запорожья,Днепра,Одессы.
Если будет РПВ я брать не буду. То что аренда упадет,а то что нафиг оно надо вообще. При заморозке и так бабло можно зарабатывать,которое измученные войной люди держали в кулаке.Я ж по сути че и тяну- хочу понять куда оно идет. До мая видно будет.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:50
война не топ по влиянию на РН. выехавшие выехали не от войны (кроме беженцев с оккупированных территорий). У меня выехало примерно 30% соседей со всех моих объектов. Объекты не разрушены, э.э. зимой не пропадала. Выехали за халявным социалом или потому что сняли ограничение 90 дней. М 18-50 выехали вероятно от мобилизации. Почти все перечисленные вернутся, если не успеют выучить язык или выйти замуж. Без языка или с акцентом как у равшана-джамшуда перспектив там ноль. Эти работают на повышение.
При окончании бд многие беженцы вернутся домой. И кто хотел выедет заграницу эти работают на понижение. Была цифра беженцев в Киеве, немало их. Ну и возможно ухылянты которые сейчас прячутся вылезут из нор и начнут искать работу в Киеве. Так что факторов вверх чуть больше.
про то что все выедут я слышу с 91 года когда с моего класса выехало добрый десяток евреев, пригретых директором школы. я например не готов учить язык а до этого общаться на пальцах, например арендуя квартиру.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:55
Ну в целом читал,конечно. А что не так? Ну в смысле чем озвученный вами сценарий не коррелирует с моими планами?
Все ж просто.
РПВ-не берем, возвращаемся к привычной жизни.
Продолжение,усиление-берем, создавая себе доход "на хлипчик" и заодно подготавливаем себе аеродром,мало ли чего.
Додано: Пон 17 бер, 2025 01:04
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 01:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 01:05
Додано: Пон 17 бер, 2025 01:08
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше. Я сдавал недвижимость в разных городах. Бывали накладки. Далее допустим какие то вопросы потребуют вашего присутствия в Киеве. в квартире арендатор, вам есть где жить? вы эти расходы куда запишете, как и проезд днепр-киев-днепр. покупайте сразу 2 квартиры)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 01:11, всього редагувалось 2 разів.
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