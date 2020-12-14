Додано: Пон 17 бер, 2025 00:50

Господар Вельзевула написав: посетитель написав:

А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.



И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут. А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут.



Парадокс. То есть границы откроют,значит мобилизацию отменят,а люди кинутся тикать.

Зачем? Куда? кто знал куда и зачем,давно там.

Хотя в целом рынок перегрет предложением,тут согласен.

Подывымось.. Парадокс. То есть границы откроют,значит мобилизацию отменят,а люди кинутся тикать.Зачем? Куда? кто знал куда и зачем,давно там.Хотя в целом рынок перегрет предложением,тут согласен.Подывымось..

война не топ по влиянию на РН. выехавшие выехали не от войны (кроме беженцев с оккупированных территорий). У меня выехало примерно 30% соседей со всех моих объектов. Объекты не разрушены, э.э. зимой не пропадала. Выехали за халявным социалом или потому что сняли ограничение 90 дней. М 18-50 выехали вероятно от мобилизации. Почти все перечисленные вернутся, если не успеют выучить язык или выйти замуж. Без языка или с акцентом как у равшана-джамшуда перспектив там ноль. Эти работают на повышение.При окончании бд многие беженцы вернутся домой. И кто хотел выедет заграницу эти работают на понижение. Была цифра беженцев в Киеве, немало их. Ну и возможно ухылянты которые сейчас прячутся вылезут из нор и начнут искать работу в Киеве. Так что факторов вверх чуть больше.про то что все выедут я слышу с 91 года когда с моего класса выехало добрый десяток евреев, пригретых директором школы. я например не готов учить язык а до этого общаться на пальцах, например арендуя квартиру.