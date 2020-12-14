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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 01:10
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше.
Почему?
Буду общаться с вами,тоже редактируя пост. Да,накладки да. Есть такое..
Но класть все яйца в одну корзину или переезжать я пока не могу и не готов.
я и собираюсь покупать две,вы видать невнимательно меня читали.
Но что бы иметь поджопную-покупать нужно три,а это вообще оверпрайс.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:16
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше.
Почему?
миллион раз обсуждали. сосед сверху затопил квартиру с арендаторами, что то сгорело перегорело, холодильник летом или отопление зимой. Какие то еще сюрпризы. В днепре на калиновой жил припезд.ный сосед который звонил хозяину что у меня наркопритон, и что я каждый вечер привожу новую женщину. Хозяин 2 раза в 22 часа приезжал с проверкой, пока не понял что у соседа с мозгами беда. После сосед позвонил что я его затопил со всего потолка течет вода. Но к тому моменту его уже воспринимали как идиота и на словах "хорошо сейчас всё решим" мысленно послали нах.й Вы тоже всякий раз будете ездить туда-сюда? или скрытую камеру поставите, вдруг в вашей квартире девушки тоже показывают по интернету сиськи за деньги?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:26
Wirująświatła написав:
[
миллион раз обсуждали. сосед сверху затопил квартиру с арендаторами, что то сгорело перегорело, холодильник летом или отопление зимой. Какие то еще сюрпризы. В днепре на калиновой жил припезд.ный сосед который звонил хозяину что у меня наркопритон, и что я каждый вечер привожу новую женщину. Хозяин 2 раза в 22 часа приезжал с проверкой, пока не понял что у соседа с мозгами беда. После сосед позвонил что я его затопил со всего потолка течет вода. Но к тому моменту его уже воспринимали как идиота и на словах "хорошо сейчас всё решим" мысленно послали нах.й Вы тоже всякий раз будете ездить туда-сюда? или скрытую камеру поставите, вдруг в вашей квартире девушки тоже показывают по интернету сиськи за деньги?
Я вас услышал. Возможно,истина где-то посередине. Тут на форуме вроде есть примеры удаленных сдач, не все так жаловались.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:37
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше. Я сдавал недвижимость в разных городах. Бывали накладки. Далее допустим какие то вопросы потребуют вашего присутствия в Киеве. в квартире арендатор, вам есть где жить? вы эти расходы куда запишете, как и проезд днепр-киев-днепр. покупайте сразу 2 квартиры)
Як ситуація з купівлею б/у Ланоса?
Вдалось, нарешті?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:38
Господар Вельзевула написав:
Я вас услышал. Возможно,истина где-то посередине. Тут на форуме вроде есть примеры удаленных сдач, не все так жаловались.
никакой истины нет, это как лотерейный билет, один 10 лет сдаёт квартиру одному и тому же арендатору, можно хоть на марс улетать. другие арендаторы требуют внимания. например замок у них заклинит в 11 вечера, или ключ потеряют. За 2е суток можно решить вопрос и из днепра, но решение нужно прямо сейчас.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:39
Frant написав:
Як ситуація з купівлею б/у Ланоса?
Вдалось, нарешті?
неа никак последние 100уе не соберу (
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Wirująświatła
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Додано: Пон 17 бер, 2025 01:42
Над Києвом канонада.
Крупнокаліберні кулемети голосно строчать, шахеди гудуть, "Гепарди" б'ють короткими чергами у небо.
Всі ознаки дорожая
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