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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12255122561225712258
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:10

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше.


Почему?
Буду общаться с вами,тоже редактируя пост. Да,накладки да. Есть такое..
Но класть все яйца в одну корзину или переезжать я пока не могу и не готов.
я и собираюсь покупать две,вы видать невнимательно меня читали.
Но что бы иметь поджопную-покупать нужно три,а это вообще оверпрайс.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:16

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше.


Почему?

миллион раз обсуждали. сосед сверху затопил квартиру с арендаторами, что то сгорело перегорело, холодильник летом или отопление зимой. Какие то еще сюрпризы. В днепре на калиновой жил припезд.ный сосед который звонил хозяину что у меня наркопритон, и что я каждый вечер привожу новую женщину. Хозяин 2 раза в 22 часа приезжал с проверкой, пока не понял что у соседа с мозгами беда. После сосед позвонил что я его затопил со всего потолка течет вода. Но к тому моменту его уже воспринимали как идиота и на словах "хорошо сейчас всё решим" мысленно послали нах.й Вы тоже всякий раз будете ездить туда-сюда? или скрытую камеру поставите, вдруг в вашей квартире девушки тоже показывают по интернету сиськи за деньги?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:26

  Wirująświatła написав:[
миллион раз обсуждали. сосед сверху затопил квартиру с арендаторами, что то сгорело перегорело, холодильник летом или отопление зимой. Какие то еще сюрпризы. В днепре на калиновой жил припезд.ный сосед который звонил хозяину что у меня наркопритон, и что я каждый вечер привожу новую женщину. Хозяин 2 раза в 22 часа приезжал с проверкой, пока не понял что у соседа с мозгами беда. После сосед позвонил что я его затопил со всего потолка течет вода. Но к тому моменту его уже воспринимали как идиота и на словах "хорошо сейчас всё решим" мысленно послали нах.й Вы тоже всякий раз будете ездить туда-сюда? или скрытую камеру поставите, вдруг в вашей квартире девушки тоже показывают по интернету сиськи за деньги?


Я вас услышал. Возможно,истина где-то посередине. Тут на форуме вроде есть примеры удаленных сдач, не все так жаловались.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:37

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность.
риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше. Я сдавал недвижимость в разных городах. Бывали накладки. Далее допустим какие то вопросы потребуют вашего присутствия в Киеве. в квартире арендатор, вам есть где жить? вы эти расходы куда запишете, как и проезд днепр-киев-днепр. покупайте сразу 2 квартиры)

Як ситуація з купівлею б/у Ланоса?
Вдалось, нарешті?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:38

  Господар Вельзевула написав:Я вас услышал. Возможно,истина где-то посередине. Тут на форуме вроде есть примеры удаленных сдач, не все так жаловались.
никакой истины нет, это как лотерейный билет, один 10 лет сдаёт квартиру одному и тому же арендатору, можно хоть на марс улетать. другие арендаторы требуют внимания. например замок у них заклинит в 11 вечера, или ключ потеряют. За 2е суток можно решить вопрос и из днепра, но решение нужно прямо сейчас.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:39

  Frant написав:Як ситуація з купівлею б/у Ланоса?
Вдалось, нарешті?
неа никак последние 100уе не соберу (
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:42

Над Києвом канонада.
Крупнокаліберні кулемети голосно строчать, шахеди гудуть, "Гепарди" б'ють короткими чергами у небо. Бахкають розриви зенітних ракет.
Всі ознаки дорожая :mrgreen:

А де наші рожевоокулярники?
Де рили-новобудівці?
Де черги бажаючих інвештувати в столичну нерухомість???
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 01:46

  Господар Вельзевула написав:Но что бы иметь поджопную-покупать нужно три,а это вообще оверпрайс.
у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 02:02

  Господар Вельзевула написав:
  посетитель написав:
А сдавать вы кому собираетесь?У меня айтишник сейчас снимает.Так я уверен что как только откроют границы они моментально уедут.С открытием границы рынок аренды сильно перераспределится.

И по поводу того что как только будет рпв то цены пойдут вверх.Хотелки да.Вопрос на какое время и как стабильно.Тут же палка о двух концах.Люди сейчас не могут выехать поэтому не продают квартиры.Как будет возможность выехать, то для того что б купить что-то за границей будут продавать тут.


Парадокс. То есть границы откроют,значит мобилизацию отменят,а люди кинутся тикать.
Зачем? Куда? кто знал куда и зачем,давно там.
Хотя в целом рынок перегрет предложением,тут согласен.
Подывымось..



Тикать будут потому что возможность появится.Много кто понимает что ситуация с прекращением огня не стабильная.И через несколько лет всё повторится.И пока будет возможность постараются выехать.Что б не прятаться/бегать/отбиваться/откупаться потом от облав как сейчас.Вы сильно недооцениваете влияние тупорылых действий тцк/полиции на экономически активную платежеспособную молодеж.Те всё поняли и выводы сделали.

А вернутся те кто сейчас на пособии заграницей сидят.Но это ж не ваш контенгент.Да и сейчас беженцев с восточных регионов полно, но они ж в большинстве целевая группа под аренду по минимальной цене, притом с кучей проблем.
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