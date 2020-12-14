Додано: Пон 17 бер, 2025 01:16

Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность. Понятно, чем меньше риски,тем меньше маржинальность. риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше. риски сидеть в днепре, а сдавать квартиру в Киеве ну никак не меньше.



Почему? Почему?

миллион раз обсуждали. сосед сверху затопил квартиру с арендаторами, что то сгорело перегорело, холодильник летом или отопление зимой. Какие то еще сюрпризы. В днепре на калиновой жил припезд.ный сосед который звонил хозяину что у меня наркопритон, и что я каждый вечер привожу новую женщину. Хозяин 2 раза в 22 часа приезжал с проверкой, пока не понял что у соседа с мозгами беда. После сосед позвонил что я его затопил со всего потолка течет вода. Но к тому моменту его уже воспринимали как идиота и на словах "хорошо сейчас всё решим" мысленно послали нах.й Вы тоже всякий раз будете ездить туда-сюда? или скрытую камеру поставите, вдруг в вашей квартире девушки тоже показывают по интернету сиськи за деньги?