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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12256122571225812259
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 07:46

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Но что бы иметь поджопную-покупать нужно три,а это вообще оверпрайс.
у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.

Життя важке)))
Простіше долари міняти на гривні в будці біля АТБ чи працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 07:53

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Но что бы иметь поджопную-покупать нужно три,а это вообще оверпрайс.
у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.

Життя важке)))
Простіше долари міняти на гривні в будці біля АТБ чи працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?

Франте, ви фахівець у якій сфері?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:55

  Frant написав:працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?
тебе виднее)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:03

  посетитель написав:А вернутся те кто сейчас на пособии заграницей сидят.Но это ж не ваш контенгент.Да и сейчас беженцев с восточных регионов полно, но они ж в большинстве целевая группа под аренду по минимальной цене, притом с кучей проблем.
кто там нормально устроился уже не вернётся, а для кого единственная перспектива конвеер и общага могут подумать. 2 фактора - работа и доступное жильё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:04

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Wirująświatła написав:у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.

Життя важке)))
Простіше долари міняти на гривні в будці біля АТБ чи працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?

Франте, ви фахівець у якій сфері?

Маю дві спеціальності:
Історія самостійної України.
Фахівець з пройопів і дерибану.

Попит на мої послуги, серед укро-ыліти, просто величезний!
Як в 21-му столітті збудувати примітивну феодальну державу,пшенично олійного типу, як швидко і грамотно здати території, населення, атомні станції, програти пропагандистську війну - звертайтесь, розкажу. Тільки у мене черга бажаючих. Записуйтесь.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:06

  Wirująświatła написав:
  посетитель написав:А вернутся те кто сейчас на пособии заграницей сидят.Но это ж не ваш контенгент.Да и сейчас беженцев с восточных регионов полно, но они ж в большинстве целевая группа под аренду по минимальной цене, притом с кучей проблем.
кто там нормально устроился уже не вернётся, а для кого единственная перспектива конвеер и общага могут подумать. 2 фактора - работа и доступное жильё.

Вже ніхто не повернеться, заспокойтесь.
Заради чого?
300-400 дол/міс на руки, за пахоту? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Попит на мої послуги, серед укро-ыліти, просто величезний!
Як в 21-му столітті збудувати примітивну феодальну державу,пшенично олійного типу, як швидко і грамотно здати території, населення, атомні станції, програти пропагандистську війну - звертайтесь, розкажу. Тільки у мене черга бажаючих. Записуйтесь.


То чому ви тут скиглите? Обслуговуйте чергу і зароБляйте гроші
Investor_K
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