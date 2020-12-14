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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:02
посетитель написав:
Тикать будут потому что возможность появится.Много кто понимает что ситуация с прекращением огня не стабильная.И через несколько лет всё повторится.И пока будет возможность постараются выехать.Что б не прятаться/бегать/отбиваться/откупаться потом от облав как сейчас.Вы сильно недооцениваете влияние тупорылых действий тцк/полиции на экономически активную платежеспособную молодеж.Те всё поняли и выводы сделали.
Посмотрим. Там тоже не медом намазано во многих факторах.Никто не знает как оно будет.В том числе неизвестно,отменят ли мобилизацию и откроют ли границы- РПВ то одно, а отмена совсем другое. В первую очередь нужно думать как ребят поменять, которые воюют уже три года, а потом уже открывать границы. И что-то мне подсказывает что когда/если это все решится, то выезжать будет незачем.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:02
Wirująświatła написав:
комуналь в Киеве 4700?
Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:08
flyman написав: Wirująświatła написав:
комуналь в Киеве 4700?
Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?
Це, наприклад, в Славутичі, ТТ з Тетрісом вас ще більше здивують
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:13
flyman написав: Wirująświatła написав:
комуналь в Киеве 4700?
Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?
середня вартисть в тетриси 250к за 1к
из того что знаю - недавно ушна 2к 75м за 360к в тетриси
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