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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12256122571225812259
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:02

  посетитель написав:Тикать будут потому что возможность появится.Много кто понимает что ситуация с прекращением огня не стабильная.И через несколько лет всё повторится.И пока будет возможность постараются выехать.Что б не прятаться/бегать/отбиваться/откупаться потом от облав как сейчас.Вы сильно недооцениваете влияние тупорылых действий тцк/полиции на экономически активную платежеспособную молодеж.Те всё поняли и выводы сделали.


Посмотрим. Там тоже не медом намазано во многих факторах.Никто не знает как оно будет.В том числе неизвестно,отменят ли мобилизацию и откроют ли границы- РПВ то одно, а отмена совсем другое. В первую очередь нужно думать как ребят поменять, которые воюют уже три года, а потом уже открывать границы. И что-то мне подсказывает что когда/если это все решится, то выезжать будет незачем.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:02

  Wirująświatła написав:
Зображення Зображення
комуналь в Киеве 4700?

Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Зображення Зображення
комуналь в Киеве 4700?

Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?
Це, наприклад, в Славутичі, ТТ з Тетрісом вас ще більше здивують
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:13

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Зображення Зображення
комуналь в Киеве 4700?

Як і середня вартість 1к квартири в 126Койро.
Це в ТТ, чи Тетрісі?


середня вартисть в тетриси 250к за 1к

из того что знаю - недавно ушна 2к 75м за 360к в тетриси
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:16

неплохая конура
https://archive.org/embed/20250317_20250317_0754
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:26

  Investor_K написав:
  Frant написав:[quote="5836643:Wirująświatła]

у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.[/quote]
Життя важке)))
Простіше долари міняти на гривні в будці біля АТБ чи працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?[/quote]
Франте, ви фахівець у якій сфері?[/quote]
Спеціаліст з підвищення бесхозяйствєнності і дезорганізації
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:48

  Феодал написав:"Кличко объявил о массовых увольнениях из-за схем с землей"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/klichko-o ... emleyu.htm

хорошо что в нашей стране садить чиновников не принято :mrgreen:
Новость не касаеться обвала цен, ну она меня знатно повеселила

Накрылись схемы с землей и ухилянты начали бежать из Киевсовета:

"Скандал у Київраді триває: вже написав заяву Володимир Бондаренко"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/skandal-u ... arenko.htm

И смешно и грустно
Феодал
 
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