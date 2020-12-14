Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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посетитель написав:Тикать будут потому что возможность появится.Много кто понимает что ситуация с прекращением огня не стабильная.И через несколько лет всё повторится.И пока будет возможность постараются выехать.Что б не прятаться/бегать/отбиваться/откупаться потом от облав как сейчас.Вы сильно недооцениваете влияние тупорылых действий тцк/полиции на экономически активную платежеспособную молодеж.Те всё поняли и выводы сделали.
Посмотрим. Там тоже не медом намазано во многих факторах.Никто не знает как оно будет.В том числе неизвестно,отменят ли мобилизацию и откроют ли границы- РПВ то одно, а отмена совсем другое. В первую очередь нужно думать как ребят поменять, которые воюют уже три года, а потом уже открывать границы. И что-то мне подсказывает что когда/если это все решится, то выезжать будет незачем.
у меня была ситуация у арендаторов, бойлер начал закипать. Я приехал пока купил термостат, пока его установил, ещё 2 дня сидел в том городе ждал всё ли норм (бывает новая запчасть сгорает на 2й день). а еасли ремонт стиралки/холодильника? Это 3-5 дней надо в киеве сидеть, пока мастер доедет, диагностика потом бегай ищи запчасти чтобы в наличии, а не через неделю. Это у меня ещё свч и э.плит нет. Минус 2 проблемы.[/quote] Життя важке))) Простіше долари міняти на гривні в будці біля АТБ чи працювати бухгалтершею в косметичному салоні, ніж займатись орендним бізнесом ,правда?[/quote] Франте, ви фахівець у якій сфері?[/quote]
Спеціаліст з підвищення бесхозяйствєнності і дезорганізації