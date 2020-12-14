Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
посетитель написав:Тикать будут потому что возможность появится.Много кто понимает что ситуация с прекращением огня не стабильная.И через несколько лет всё повторится.И пока будет возможность постараются выехать.Что б не прятаться/бегать/отбиваться/откупаться потом от облав как сейчас.Вы сильно недооцениваете влияние тупорылых действий тцк/полиции на экономически активную платежеспособную молодеж.Те всё поняли и выводы сделали.
Посмотрим. Там тоже не медом намазано во многих факторах.Никто не знает как оно будет.В том числе неизвестно,отменят ли мобилизацию и откроют ли границы- РПВ то одно, а отмена совсем другое. В первую очередь нужно думать как ребят поменять, которые воюют уже три года, а потом уже открывать границы. И что-то мне подсказывает что когда/если это все решится, то выезжать будет незачем.
Frant написав:Де дорожай? Де рили новобудовці? Де, врешті решт, крепкіє бесхозяйствєнніки і талановиті дезорганізатори???
Бетон не так давно брал на Варшавском по 56 вроде,две штуки. Я сегодня конкретно рыло набирал по такой же площади,и средним этажам- осталась одна,хотелка 62. Как рыло сказало, я январе было 50+,сейчас 60+ и будет еще дороже. Вежливо поблагодарил и попрощался. Инвестиции в бетон откладываю на неопределенное время, налицо неоправданный дорожай на предвкушении "скорого мира". Тем более в Днепре пошел движ по основному роду деятельности, тоже люди бабло достали и в очередь выстроились. Стадо,короче. Ну ,будем его стричь Всем спасибо за консультации. Возможно, еще вернусь к этой идее при очередных плохих новостях, но данное подорожание считаю необоснованным.
19 років потрібно відкладати всю зарплатню, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві.
▪️У Києві витрати на житло та комуналку складають 91,2% від середньої зарплати. У Варшаві — 69,5%, у Празі — 65,9%, а у Берліні всього 47,3%. ▪️У Дніпрі життя занадто дороге — зарплати не покривають витрати. ▪️Середня зарплата у столиці України — 539€, а в німецькій — 2890€; ▪️Комунальні послуги та інтернет у Києві обходяться в 105€, а в Берліні — 354€; ▪️Оренда 1-кімнатної квартири — 335€ в Києві на противагу 913€ в Берліні.
Чекаємо писк від рожевоокулярників про патужну тіньову ікономіку
Господар Вельзевула написав: Бетон не так давно брал на Варшавском по 56 вроде,две штуки. Я сегодня конкретно рыло набирал по такой же площади,и средним этажам- осталась одна,хотелка 62. Как рыло сказало, я январе было 50+,сейчас 60+ и будет еще дороже. Вежливо поблагодарил и попрощался. Инвестиции в бетон откладываю на неопределенное время, налицо неоправданный дорожай на предвкушении "скорого мира". Тем более в Днепре пошел движ по основному роду деятельности, тоже люди бабло достали и в очередь выстроились. Стадо,короче. Ну ,будем его стричь Всем спасибо за консультации. Возможно, еще вернусь к этой идее при очередных плохих новостях, но данное подорожание считаю необоснованным.
отлично вас понимаю, окупаемость недвижимости - перестала существовать, за 20 лет в нашей стране может случится что угодно