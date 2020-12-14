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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12257122581225912260
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 11:01

  Феодал написав:
  Frant написав:
  Феодал написав:отлично вас понимаю, окупаемость недвижимости - перестала существовать, за 20 лет в нашей стране может случится что угодно

Які 20 років, ви про що????
2 роки - це найбільший горизонт подій.
Я викладаю історію України і теорію пройопів і дезорганізації у ВУЗі. Все чітко працює, наслідники видатних пройопувачів-дезорганізаторів грушевського, скоропадського вінниченки і махна - добре роблять свою справу.

я бы еще сюда добавил что у нас уже 5 лет нет нормального образования в стране, а это важный момент при долгосрочной перспективе

Нормальної освіти і медицини немає з 1991 року.
Дипломи (будь які) купляються, просто напросто.
Усі ці кандидати і доктори і докториці медичних наук, як правило, рівень інтелекту і глибина довготривалої пам'яті - радянські трієшники.
Мінстрів можна міняти місцями з сантехніками і шоферами - ніхто не побачить різниці.

Специфічна країна, яку збудували на скору руки українські селюки і комуністи для себе, для швидкого дерибану і вивезення капіталу. :mrgreen:
Frant
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