Феодал написав:Frant написав:
Які 20 років, ви про що????
2 роки - це найбільший горизонт подій.
Я викладаю історію України і теорію пройопів і дезорганізації у ВУЗі. Все чітко працює, наслідники видатних пройопувачів-дезорганізаторів грушевського, скоропадського вінниченки і махна - добре роблять свою справу.
я бы еще сюда добавил что у нас уже 5 лет нет нормального образования в стране, а это важный момент при долгосрочной перспективе
Нормальної освіти і медицини немає з 1991 року.
Дипломи (будь які) купляються, просто напросто.
Усі ці кандидати і доктори і докториці медичних наук, як правило, рівень інтелекту і глибина довготривалої пам'яті - радянські трієшники.
Мінстрів можна міняти місцями з сантехніками і шоферами - ніхто не побачить різниці.
Специфічна країна, яку збудували на скору руки українські селюки і комуністи для себе, для швидкого дерибану і вивезення капіталу.