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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12258122591226012261>
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:53

Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році
Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці.
Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств.
Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.
Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення.
Що буде, якщо відмовитися від перевірки?
Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.

У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.

Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.

Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.


https://napensii.ua/uk/news-uk/367121-p ... -budynkiv/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році
Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці.
Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств.
Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.
Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення.
Що буде, якщо відмовитися від перевірки?
Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.

У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.

Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.

Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.


https://napensii.ua/uk/news-uk/367121-p ... -budynkiv/
Щось нема посилання на першоджерело.
Це звучить абсурдно, нема кому фізично стільки перевірок робити
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:25

Faceless пока похоже на фейк. но если окажется правдой вообще не удивлюсь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:03

Михайло Федоров

6 000+ родин придбали житло з єОселею
єОселя — це крута можливість швидко придбати омріяне житло під вигідний відсоток. Заповнюєте одну заяву у Дії за кілька хвилин, відправляєте її одразу в декілька банків та отримуєте пропозицію про іпотеку.

Українці вже отримали 26,2+ мільярда гривень на єОселю. Найчастіше послугу обирають:
1️⃣ військовослужбовці та силовики
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3️⃣ педагоги та медики

З них 10 728 українців купили житло на вторинному ринку, 5 288 — у новобудовах, ще 1 043 вклалися в будівництво.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%:
•до 4 млн грн,
•до 20-ти років,
•перший внесок від 30%,
•щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна,
•разова комісія – 0,99% одноразово.
Реальна ставка – 19,03%!
 
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
 
Реклама прийшла.
Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:33

  Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%:
•до 4 млн грн,
•до 20-ти років,
•перший внесок від 30%,
•щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна,
•разова комісія – 0,99% одноразово.
Реальна ставка – 19,03%!
 
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
 
Реклама прийшла.
Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано


Посмотрел Deutsche Bank.
Беззалоговій 50 тіс.евро.
120 месяцев.
Реальная ставка 3,25 %.
Ежемесячній платеж 487,43 евро.
Вігоднее чем правекс :D
Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:44

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%:
•до 4 млн грн,
•до 20-ти років,
•перший внесок від 30%,
•щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна,
•разова комісія – 0,99% одноразово.
Реальна ставка – 19,03%!
 
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
 
Реклама прийшла.
Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано

Посмотрел Deutsche Bank.
Беззалоговій 50 тіс.евро.
120 месяцев.
Реальная ставка 3,25 %.
Ежемесячній платеж 487,43 евро.
Вігоднее чем правекс :D
Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?


Не стрьомно? Тут, купляти щось на самостійних територіях?
Пани атамани, поки все не проїпуть - вони не заспокояться. Корупція, дерибан, тотальна безграмотність і непотизм чиновників - це наше фсе

"Я викладаю у ВУЗі"

препод ВУЗа вроде как должен понимать очевидное, что Дойче банк не даст ипотеку на покупку в Украине)
так что завязывайте уже с графинчиками из буфета пока ключница на пособии в Германии))

Хомяк а что можно купить в Германии за 50койро и сдавать за 487ойро/мес?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:47

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%:
•до 4 млн грн,
•до 20-ти років,
•перший внесок від 30%,
•щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна,
•разова комісія – 0,99% одноразово.
Реальна ставка – 19,03%!
 
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
 
Реклама прийшла.
Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано

Посмотрел Deutsche Bank.
Беззалоговій 50 тіс.евро.
120 месяцев.
Реальная ставка 3,25 %.
Ежемесячній платеж 487,43 евро.
Вігоднее чем правекс :D
Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?


Не стрьомно? Тут, купляти щось на самостійних територіях?
Пани атамани, поки все не проїпуть - вони не заспокояться. Корупція, дерибан, тотальна безграмотність і непотизм чиновників, невміння і нездатність правильно керувати ресурсами - це наше фсе


Це я для красного слівця відписався.
Поки не буде реальних гарантій для безпеки брати тут щось це практично самогубство.

Колега купив Німечині будинок в селі під ремонт за 35 тис.євро.
Як на мене непогане вкладення.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:51

  Прохожий написав:[а что можно купить в Германии за 50койро и сдавать за 487ойро/мес?


То есть смісл беззалогового кредита вам неизвестен.
Я біл о вас большего мнения.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:09

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:[а что можно купить в Германии за 50койро и сдавать за 487ойро/мес?


То есть смісл беззалогового кредита вам неизвестен.
Я біл о вас большего мнения.

потребительский под такой %?)))
так а чё думать? нужно брать!
потом расскажите о результате
может хоть один реальный кейс такой сладкий увижу в реализации от теоретиков)))

кстати, а что можно купить в Украине за 50к и сдавать за 487/мес?

и да, мое мнение о вас не изменилось :mrgreen:
"Це я для красного слівця відписався."
Прохожий
 
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