Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці. Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств. Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання. Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення. Що буде, якщо відмовитися від перевірки? Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.
У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.
Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.
Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці. Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств. Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання. Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення. Що буде, якщо відмовитися від перевірки? Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.
У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.
Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.
Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.
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Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%: •до 4 млн грн, •до 20-ти років, •перший внесок від 30%, •щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна, •разова комісія – 0,99% одноразово. Реальна ставка – 19,03%!
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
Реклама прийшла. Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано
Посмотрел Deutsche Bank. Беззалоговій 50 тіс.евро. 120 месяцев. Реальная ставка 3,25 %. Ежемесячній платеж 487,43 евро. Вігоднее чем правекс Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?
Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%: •до 4 млн грн, •до 20-ти років, •перший внесок від 30%, •щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна, •разова комісія – 0,99% одноразово. Реальна ставка – 19,03%!
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
Реклама прийшла. Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано
Посмотрел Deutsche Bank. Беззалоговій 50 тіс.евро. 120 месяцев. Реальная ставка 3,25 %. Ежемесячній платеж 487,43 евро. Вігоднее чем правекс Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?
Не стрьомно? Тут, купляти щось на самостійних територіях? Пани атамани, поки все не проїпуть - вони не заспокояться. Корупція, дерибан, тотальна безграмотність і непотизм чиновників - це наше фсе
"Я викладаю у ВУЗі"
препод ВУЗа вроде как должен понимать очевидное, что Дойче банк не даст ипотеку на покупку в Украине) так что завязывайте уже с графинчиками из буфета пока ключница на пособии в Германии))
Хомяк а что можно купить в Германии за 50койро и сдавать за 487ойро/мес?
Faceless написав:Іпотека у ПРАВЕКС БАНК від 14,49%: •до 4 млн грн, •до 20-ти років, •перший внесок від 30%, •щорічне страхування житла – 0,3% від вартості майна, •разова комісія – 0,99% одноразово. Реальна ставка – 19,03%!
При 2 млн грн кредиту платіж 25 585 грн/міс.
Реклама прийшла. Звісно, не довоєнні 9.49%, але теж непогано
Посмотрел Deutsche Bank. Беззалоговій 50 тіс.евро. 120 месяцев. Реальная ставка 3,25 %. Ежемесячній платеж 487,43 евро. Вігоднее чем правекс Может взять еще одну хатку и платить кредит с аренді ?
Не стрьомно? Тут, купляти щось на самостійних територіях? Пани атамани, поки все не проїпуть - вони не заспокояться. Корупція, дерибан, тотальна безграмотність і непотизм чиновників, невміння і нездатність правильно керувати ресурсами - це наше фсе
Це я для красного слівця відписався. Поки не буде реальних гарантій для безпеки брати тут щось це практично самогубство.
Колега купив Німечині будинок в селі під ремонт за 35 тис.євро. Як на мене непогане вкладення.