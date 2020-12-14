RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12258122591226012261
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:16

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:[а что можно купить в Германии за 50койро и сдавать за 487ойро/мес?


То есть смісл беззалогового кредита вам неизвестен.
Я біл о вас большего мнения.

Рили новобудовці - чого від них можна чекати?
Їх фантазії закінчуються на рівні постійного дорожаю, дефіциту житла і тд
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23224
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:19

Прохожий у вас є сумнів, що пани атамани проїпуть все до польського кордону???? Питання часу. Рік, п'ять, десять (максимум). Вони спеціалісти по пройопам і дезорганізації.
Найбідніша країна Європи, щ найменшою зарплатою.
Уроды, просто уроды, дегенераты.

Такий смішний рил-новобудівець)))

Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти? :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23224
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:34

  Прохожий написав:
кстати, а что можно купить в Украине за 50к и сдавать за 487/мес?


Адекватніми вариантами деляться с адекатніми форумчанами.
Ві к адеватнім форумчанам не относитесь.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:38

  Wirująświatła написав:
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році
Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці.
Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств.
Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.
Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення.
Що буде, якщо відмовитися від перевірки?
Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.

У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.

Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.

Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.


https://napensii.ua/uk/news-uk/367121-p ... -budynkiv/

Це ж скільки безробітних отримають роботу, а їм же зепе потрібно, вона сама не заробить, тарифи вжуххх
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38825
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:44

  Frant написав:
Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти? :mrgreen:


Як хто?? Кацапи! Согласно теории озвученной Вами же концепции...Они вон штабелями ложатся третий год за кавалирку на Печерских холмах
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 29.05.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
 
16
6
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:47

  osafly написав:
  Frant написав:
Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти? :mrgreen:


Як хто?? Кацапи! Согласно теории озвученной Вами же концепции...


Батєнька, ви погано знаєте московську владу
Після окупації Криму, нова російська влада підірвала деякі новобуди. На узбережжі. Типу, незаконні забудови повинні бути знесені.
Тим самим, вона
1) продемонструвала, що вона влада, а не соплежуї атамани, які за 11 років війни не здатні зробити балістичні ракети :mrgreen:
2) розчистила місце для російських забудовникіа
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23224
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:52

Стосовно дАражаю від пана Фейслеса (3% річних). Так, є маленький даражай.
Знайомий рил підштвердив, що деякі категорії населення отримали премії і виплати в кінці року. Рил запевнив, що це явище тимчасове. Скоро знову в гості до території атаманів, прийде хронічний дешевій :mrgreen:
При таком горе-управлении - по иному тут не может быть :mrgreen: министров можно менять с сантехниками, а поварих - с депутатами - и никакой разницы :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23224
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12258122591226012261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2523, 2524, 2525
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25249 16875970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 бер, 2025 22:20
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1379 5502240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 18:48
kingkongovets
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 61497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8058)
18.03.2025 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.