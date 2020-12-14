Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 роціПеревірки лічильників проводитимуться кожні три місяці.Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств.Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення.Що буде, якщо відмовитися від перевірки?Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.