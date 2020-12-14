Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий у вас є сумнів, що пани атамани проїпуть все до польського кордону???? Питання часу. Рік, п'ять, десять (максимум). Вони спеціалісти по пройопам і дезорганізації. Найбідніша країна Європи, щ найменшою зарплатою. Уроды, просто уроды, дегенераты.
Такий смішний рил-новобудівець)))
Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти?
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці. Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств. Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання. Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення. Що буде, якщо відмовитися від перевірки? Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.
У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.
Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.
Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.
Frant написав: Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти?
Як хто?? Кацапи! Согласно теории озвученной Вами же концепции...
Батєнька, ви погано знаєте московську владу Після окупації Криму, нова російська влада підірвала деякі новобуди. На узбережжі. Типу, незаконні забудови повинні бути знесені. Тим самим, вона 1) продемонструвала, що вона влада, а не соплежуї атамани, які за 11 років війни не здатні зробити балістичні ракети 2) розчистила місце для російських забудовникіа
Стосовно дАражаю від пана Фейслеса (3% річних). Так, є маленький даражай. Знайомий рил підштвердив, що деякі категорії населення отримали премії і виплати в кінці року. Рил запевнив, що це явище тимчасове. Скоро знову в гості до території атаманів, прийде хронічний дешевій При таком горе-управлении - по иному тут не может быть министров можно менять с сантехниками, а поварих - с депутатами - и никакой разницы
Frant написав: Хто буде добудовувати сотні недобудів у Києві? Нова влада? Чи як пам'ятники владі селюків-атаманів і клоунів, будуть стояти?
Як хто?? Кацапи! Согласно теории озвученной Вами же концепции...
Батєнька, ви погано знаєте московську владу Після окупації Криму, нова російська влада підірвала деякі новобуди. На узбережжі. Типу, незаконні забудови повинні бути знесені. Тим самим, вона 1) продемонструвала, що вона влада, а не соплежуї атамани, які за 11 років війни не здатні зробити балістичні ракети 2) розчистила місце для російських забудовникіа
Отлично знаю....А вот причину,по которым кацапы взорвали недострои,Вы лично знаете??? Не в недостроях дело.Так отвечу,у них свои стандарты застройки и до побережья есть определенное колличество метров...Все что несоответствует-нахер...А не так как здесь...из говна и веток можно строить где угодно и как угодно-результаты везде на лицо.Ну и свои застройщики-это всегда свои застройщики...