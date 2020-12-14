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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12258122591226012261
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:38

  Wirująświatła написав:
Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році
Перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці.
Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств.
Повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.
Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство та домовитися про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення.
Що буде, якщо відмовитися від перевірки?
Відмова у доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.

У комунальному підприємстві “Водоканал” наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану та три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану.

Після завершення цього періоду комунальні служби відновлять перевірки в повному обсязі. У разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин споживачі можуть бути оштрафовані або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням.

Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих та не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств.


https://napensii.ua/uk/news-uk/367121-p ... -budynkiv/

Це ж скільки безробітних отримають роботу, а їм же зепе потрібно, вона сама не заробить, тарифи вжуххх
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 07:44

Схоже, що вчора не дуже домовились.
Дешевше буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 08:30

  Investor_K написав:Схоже, що вчора не дуже домовились.
Дешевше буде

Як викладач популярних дисциплін серед керманичів (наукового дерибану, бесхозяйствєнності і дезорганізації) -підтверджую цю думку.

Стосовно дорожаю 3% річних за 2024 від пана Фейслеса. Так, він мав місце. Знайомий рил пояснив, що в кінці 2024 певні верстви населення отримали трохи коштів, виплат. Які зайшли й на Кржн. Рил був настроєний песимістично - дорожай, на його думку, скоро зміниться дешевієм.

Я вважаю, що взагалі немає сенсу щось купляти тут. Хіба що за ціною 75% від сьогоднішньої вартості, щоб можна швидко, за пару тижнів, продати без збитків
Frant
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